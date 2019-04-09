【復仇者聯盟】下年推出兩部MCU電影　證實呢個化灰角色肯定翻生

Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）將於本月24日上映，當中的「初代復仇者」亦將迎接各自的結局，不少演員都確定要從《復4》中畢業。即將開啟全新階段的Marvel電影宇宙（MCU）明年的新戲亦備受矚目，就在最新的電影盛會CinemaCon上傳出《奇異博士2》（Doctor Strange 2）被迪士尼決定提前製作。

奇異博士於《復仇者聯盟3：無限之戰》中化為灰燼。（劇照）

外媒Deadline在CinemaCon活動結束後爆料，指迪士尼將於《復4》上映之後才宣布MCU下一階段的重點超級英雄電影。除了《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）將會是Marvel新階段的第一部接檔電影之外，明年迪士尼規劃推出《黑寡婦》（Black Widow）和《奇異博士2》兩部角色電影，將英國男星班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的續集提前了1年的檔期！

2016年上映的《奇異博士》以奇幻的鏡世界、絢麗的特效場景展現了奇異博士的魔法世界，最終在全球收穫6.77億美元票房成績。

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《奇異博士2》預計今年開拍，而《黑寡婦》角色電影則有傳於今年6月在倫敦取景，讓施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）成為了接下來還會持續待在MCU發展的「初代復仇者」演員之一，同時在《怪奇物語》（Stranger Things）扮演警長的男星David Harbour、《馬克白夫人的誘惑》（Lady Macbeth）女星Florence Pugh都會參演《黑寡婦》電影。

「黑寡婦」的個人電影將於今年6月開拍。（劇照）

早前Marvel老闆Kevin Feige把過去11年22部Marvel電影（包含即將上映的《復4》）總結為「The Infinity Saga」系列，而下一階段Marvel隊長、奇異博士、蜘蛛俠都將成為接棒的Marvel重點超級英雄角色。許多影迷對於《奇異博士》計畫提前至2020明年就上映感到相當興奮：「當時在電影院《奇異博士》忍不住一直張大嘴巴，畫面太酷了！」、「很難忘記當初奇異博士帶給我的震撼，非常喜歡」，也有人開玩笑說：「別騙我了他已經死了，難不成我們要看2小時灰塵在空中飄浮的電影？」

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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