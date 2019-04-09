【復仇者聯盟4】貓貓「Goose」未被消失？　海報冇份或成生還證據

Marvel Studio最近公開的一系列海報正式揭露了多位角色在「大毀滅」（The Decimation）之後的命運，其中包含了舒莉（Shuri）和女武神（Valkryie），但還有一位下落完全不明的角色「Goose」。Goose在《Marvel隊長》（Captain Marvel）電影登場後成為Marvel粉絲們的心頭好，因此他的下落也備受矚目。

《終局之戰》終極大曬冷！32張海報揭生死（點圖放大▼）

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以下有《Marvel隊長》部分劇情

Goose其實是一隻具有能夠吞噬整個宇宙空間的外星種族「Flerken」，他的生命週期的確可能比一般的貓咪還要長。但真正的問題在於，他是否在大毀滅之後活了下來？《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的導演之一的安東尼羅素（Anthony Russo）知道答案。

有粉絲認定Goose已化為塵埃，為牠製作海報哀悼。（rojakdaily）

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Goose的命運，《終局之戰》導演知道

安東尼羅素最近在宣傳《終局之戰》時接受了Fandango的訪談，他也被問到一些關於《Marvel隊長》的問題，特別是Goose是否逃過魁隆（Thanos）的彈指，安東尼回答：

這絕對是個我目前不能回答的問題。我知道，我能想像有很多觀眾想要知道這點。

Marvel隊長將在《終局之戰》裏扮演重要的角色，因此觀眾們的確可以期待看到Goose再度登場，前提是他沒有化為塵埃。如果他真的遭遇不測，那Marvel隊長又有另一個把魁隆痛扁一頓的理由了，影迷也將樂見其成。

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《終局之戰》進場前記得重溫這兩部電影！

安東尼羅素也被問到粉絲們在觀看《終局之戰》之前必須要先重溫系列裏的哪些電影才能完全了解劇情，而他特別推薦兩部Marvel電影宇宙（MCU）作品，雖然其實並不一定要看過才懂：「這是一個好問題，但我必須要說我們花了很大的工夫來確保《終局之戰》的故事就算是從來沒有看過任何一部MCU作品的觀眾也能夠享受到其中的樂趣，因為我們覺得這樣非常重要。」

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安東尼羅素表示：「我認為一部電影接着一部電影看下來，觀眾也會跟着這些電影一同成長。不過那些沒有看過前一部電影的觀眾一樣會來看新的一部。所以和那些可能是第一次觀賞系列電影的觀眾產生共鳴也是非常重要的事。話雖如此，這系列絕對存在着相互連結的故事。我會特別指出《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America : Civil War）以及《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers : Infinity War）是與這部電影連結最大的作品，因為《英雄內戰》製造了復仇者聯盟分裂的局面。」

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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