【復仇者聯盟4】預告遭惡搞成「死侍」版　最搶鏡攝石人當之無愧

迪士尼收購二十世紀福斯的併購案金額太過龐大延宕多時，從去年到現在一直受到各方關注，而其中最重要的當然是二十世紀福斯旗下的Marvel英雄《變種特攻》（X-Man）、《死侍》（Deadpool）是否有可能併入Marvel電影宇宙（MCU）？如今這個併購案終於將在美國時間3月20日生效，也讓所有粉絲拍手叫好。而國外知名網站《Mightyraccoon!》在17日也發表了死侍惡搞版的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）電影預告相呼應併購案，完成度之高讓人忍不住噴飯！

先前《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）預告發表後，成功創下了影史以來的紀錄，短短一天內就累積了將近3億次的點擊率，乘載着粉絲們的期待，這個記錄真的很難突破！

迪士尼收購二十世紀福斯的併購案將在美國時間3月20日生效，大家紛紛慶祝這個時刻，其中《死侍》（Deadpool）賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）也在社交平台發表貼文，分享死侍戴上迪士尼米奇帽子坐校車的畫面，非常盞鬼。

賴恩雷諾士上載死侍戴上米奇老鼠帽的照片慶祝迪士尼收購案達成。（Twitter）

國外知名網站《Mightyraccoon!》更是分享了網友Nik Zutshi所惡搞的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）「死侍」版本電影預告，發揮強大的功力出現在電影預告的各個橋段之中，與原本最終一戰、壯士斷臂的氣氛比起來有趣很多，實在太厲害。

「死侍」版爆笑《復仇者聯盟4》預告逐格睇（點圖放大▼）

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《復仇者聯盟4》原版預告逐格睇（點圖放大▼）

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《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）最後秘密武器如果不是《Marvel隊長》，而是《死侍》（Deadpool）呢？這樣不可思議的結合透過迪士尼收購二十世紀福斯的併購案正式確定後開始被拿出來討論，而超專業粉絲的惡搞預告也讓人拍案叫絕，真的沒有甚麼是不可能的，期待死侍加入MCU的一天。

《終局之戰》終極大曬冷！32張海報揭生死（點圖放大▼）

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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