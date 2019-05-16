撞臉Irene、雪炫　盤點6個韓國美女啦啦隊隊員

韓國娛樂圈盛產俊男美女，就連啦啦隊隊員也不例外。近日韓國的棒球季又再展開，粉絲除了期待看球賽之外，當中負責打氣應援的啦啦隊也同樣受矚目！一齊看看現時最紅的啦啦隊美女隊員吧！

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【1】金珍兒（김진아）



金珍兒（譯音）於2017年起

就開始擔任韓國棒球kt wiz的啦啦隊隊員。

小小的臉配上又大又圓的雙眼，

加上1.7米的高挑身材，

穿起啦啦隊服裝時，

就像芭比一樣。

+ 6 + 5 + 4

【2】安知賢（안지현）



安知賢（譯音）雖然對跳舞有興趣，

但從來沒有想過要以跳舞為職業。

她在高中3年級和朋友一起找工作時，

偶然去參加了試鏡，

自此便成為了啦啦隊隊員。

今年只得22歲的她，

已經有很多粉絲，

亦有不少人認為她長得像AOA的雪炫。

+ 6 + 5 + 4

【3】趙妍珠（조연주）

效力於棒球隊韓華鷹的趙妍珠，

今年只得19歲，

因為長得像Red Velvet的Irene，

所以有「韓華鷹 Irene」的別稱。

她平日是一名大學生，

週末就會化成充滿活力的啦啦隊隊員。

+ 4 + 3 + 2

【4】李夏恩（이하은）



今年20歲的李夏恩，

和趙妍珠一樣效力韓華鷹。

她在當啦啦隊之前，

已經是韓華鷹的忠實粉絲。

樣子長得非常甜美的她，

每次落力應援的表現

也討得不少叔叔飯的歡心呢！

+ 4 + 3 + 2

【5】李珠熙（이주희）



baby face加上圓圓的大眼睛，

令今年已經26歲的李珠熙仍然

散發著可愛、青春的感覺。

現時正在「NC暴龍」棒球隊效力的她，

曾經是idol的練習生，

所以有「啦啦隊界的Idol」之稱。

+ 4 + 3 + 2

【6】徐賢淑（사현숙）

一頭金色短髮，

加上強勁的舞姿，

就是徐賢淑人氣高企的原因！

2015年已經開始當啦啦隊隊員的她，

可說是現時最出名的啦啦隊隊員。

最近她亦大方承認與歌手高承亨的戀情。