撞臉Irene、雪炫　盤點6個韓國美女啦啦隊隊員

撰文：李梓媛
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韓國娛樂圈盛產俊男美女，就連啦啦隊隊員也不例外。近日韓國的棒球季又再展開，粉絲除了期待看球賽之外，當中負責打氣應援的啦啦隊也同樣受矚目！一齊看看現時最紅的啦啦隊美女隊員吧！
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【1】金珍兒（김진아）
金珍兒（譯音）於2017年起
就開始擔任韓國棒球kt wiz的啦啦隊隊員。
小小的臉配上又大又圓的雙眼，
加上1.7米的高挑身材，
穿起啦啦隊服裝時，
就像芭比一樣。
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【2】安知賢（안지현）
安知賢（譯音）雖然對跳舞有興趣，
但從來沒有想過要以跳舞為職業。
她在高中3年級和朋友一起找工作時，
偶然去參加了試鏡，
自此便成為了啦啦隊隊員。
今年只得22歲的她，
已經有很多粉絲，
亦有不少人認為她長得像AOA的雪炫。
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【3】趙妍珠（조연주）
效力於棒球隊韓華鷹的趙妍珠，
今年只得19歲，
因為長得像Red Velvet的Irene，
所以有「韓華鷹 Irene」的別稱。
她平日是一名大學生，
週末就會化成充滿活力的啦啦隊隊員。
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【4】李夏恩（이하은）
今年20歲的李夏恩，
和趙妍珠一樣效力韓華鷹。
她在當啦啦隊之前，
已經是韓華鷹的忠實粉絲。
樣子長得非常甜美的她，
每次落力應援的表現
也討得不少叔叔飯的歡心呢！
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【5】李珠熙（이주희）
baby face加上圓圓的大眼睛，
令今年已經26歲的李珠熙仍然
散發著可愛、青春的感覺。
現時正在「NC暴龍」棒球隊效力的她，
曾經是idol的練習生，
所以有「啦啦隊界的Idol」之稱。
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【6】徐賢淑（사현숙）
一頭金色短髮，
加上強勁的舞姿，
就是徐賢淑人氣高企的原因！
2015年已經開始當啦啦隊隊員的她，
可說是現時最出名的啦啦隊隊員。
最近她亦大方承認與歌手高承亨的戀情。
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