Miss A、SISTAR　盤點8組5年前很紅但現在「已消失」的韓國女團

科技日新月異，流行趨勢也變化得很快，如果跟不上的話，很容易就會被淘汰。以下這8隊韓國女團或歌手，5年前明明還是很紅，但隨著時代的變遷，她們的發展也今非昔比。

少女時代－TTS

【1】TTS《Holler》

TTS是少女時代的小分隊，

由太妍、Tiffany和徐玄組成，

曾經推出《Twinkle》、《Holler》

和《Dear Santa》3首主打歌。

不過2017年Tiffany和徐玄

宣佈不再和公司續約，

代表TTS再出歌幾乎是不可能的事。

+ 3 + 2

【2】f(x)《Red Light》

2009年出道的f(x)，

雖然至今仍然未宣佈解散，

但距離上一次活動已經是4年前。

而5年前推出的這首《Red Light》，

更是最後一首以5人姿態活動的歌，

一直備受爭議的雪莉於2015年退出。

如今成員都關注於個人發展，

相信各位MeU都很希望她們

可以盡快再於韓國活動吧！

【3】Girl's Day《Something》

2010年出道的Girl's Day，

奮鬥4年才真真正正登上癲峰，

2014年的人氣非常高企 。

不過之後她們的活動次數開始減少，

對上一次活動已經是2年前。

今年年初成員同時宣佈不和公司續約，

雖然宣稱組合不解散，

但估計要再一起活動也很難了。

【4】2NE1《Come Back Home》

曾經稱霸KPOP界的女子組合2NE1，

原本擁有大好前程，

但朴春卻被捲入「禁藥門」事件，

2014年推出的這首歌

已經是她們最後一首主打曲。

2016年MINZY宣佈退出，

而2NE1亦繼而宣佈解散，

幸好她們姊妹情深、互相支持，

就算解散也「團魂不滅」。

【5】Sistar《Touch my body》



曾經有「夏日女皇」之稱的Sistar，

每年夏天都會帶著清涼的作品回歸，

每次都能拿十分好的成績。

計劃於2017年夏天再回歸的她們，

最後卻變成突如其來的解散之歌，

不少粉絲也覺得非常意外，

但另一方面她們能「好聚好散」，

已為粉絲帶來安慰。

+ 2

【6】T-ara《小蘋果》

2009年出道的T-ara 原本一直被看好，

但因為2012年爆出欺凌事件，

令原本正值上升期的她們大受打擊，

在韓國演出時多次被黑粉攻擊。

不過2014年與中國的筷子兄弟

合作推出《小蘋果》，

令她們在中國獲得超高人氣。

雖然欺凌事件3年後，

終於還T-ara一個清白，

但可惜已人氣不再。

【7】Miss A《Hush》

一出道便拿下1位的Miss A，

發展一直都很好。

2013年年尾推出的這首歌

成為她們事業的癲峰時期，

14年更舉行了出道後首次巡迴演唱會。

不過2016年起，

成員陸續宣佈不續約，

最後更只剩下秀智一人，

令Miss A不得不宣佈解散。

【8】Orange Caramel《Catallena》

Orange Caramel是After School的子團，

自出道以來 一直都走「另類風格」，

每次回歸的造型也非常誇張，

配合簡單的舞步和朗朗上口的旋律，

令她們每次活動也能造成熱話。

不過所屬團體After School

也已經6年沒有回歸了，

Lizzy也於2018年宣佈不續約，

所以Orange Caramel也名存實亡。

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