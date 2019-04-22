Miss A、SISTAR　盤點8組5年前很紅但現在「已消失」的韓國女團

開罐
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科技日新月異，流行趨勢也變化得很快，如果跟不上的話，很容易就會被淘汰。以下這8隊韓國女團或歌手，5年前明明還是很紅，但隨著時代的變遷，她們的發展也今非昔比。

少女時代－TTS

【1】TTS《Holler》

TTS是少女時代的小分隊，
由太妍、Tiffany和徐玄組成，
曾經推出《Twinkle》、《Holler》
和《Dear Santa》3首主打歌。
不過2017年Tiffany和徐玄
宣佈不再和公司續約，
代表TTS再出歌幾乎是不可能的事。

+3
+2

【2】f(x)《Red Light》

2009年出道的f(x)，
雖然至今仍然未宣佈解散，
但距離上一次活動已經是4年前。
而5年前推出的這首《Red Light》，
更是最後一首以5人姿態活動的歌，
一直備受爭議的雪莉於2015年退出。
如今成員都關注於個人發展，
相信各位MeU都很希望她們
可以盡快再於韓國活動吧！

【3】Girl's Day《Something》

2010年出道的Girl's Day，
奮鬥4年才真真正正登上癲峰，
2014年的人氣非常高企  。
不過之後她們的活動次數開始減少，
對上一次活動已經是2年前。
今年年初成員同時宣佈不和公司續約，
雖然宣稱組合不解散，
但估計要再一起活動也很難了。

【4】2NE1《Come Back Home》

曾經稱霸KPOP界的女子組合2NE1，
原本擁有大好前程，
但朴春卻被捲入「禁藥門」事件，
2014年推出的這首歌
已經是她們最後一首主打曲。
2016年MINZY宣佈退出，
而2NE1亦繼而宣佈解散，
幸好她們姊妹情深、互相支持，
就算解散也「團魂不滅」。

【5】Sistar《Touch my body》

曾經有「夏日女皇」之稱的Sistar，
每年夏天都會帶著清涼的作品回歸，
每次都能拿十分好的成績。
計劃於2017年夏天再回歸的她們，
最後卻變成突如其來的解散之歌，
不少粉絲也覺得非常意外，
但另一方面她們能「好聚好散」，
已為粉絲帶來安慰。

+2

【6】T-ara《小蘋果》

2009年出道的T-ara 原本一直被看好，
但因為2012年爆出欺凌事件，
令原本正值上升期的她們大受打擊，
在韓國演出時多次被黑粉攻擊。
不過2014年與中國的筷子兄弟
合作推出《小蘋果》，
令她們在中國獲得超高人氣。 
雖然欺凌事件3年後，
終於還T-ara一個清白，
但可惜已人氣不再。

【7】Miss A《Hush》

一出道便拿下1位的Miss A，
發展一直都很好。
2013年年尾推出的這首歌
成為她們事業的癲峰時期，
14年更舉行了出道後首次巡迴演唱會。
不過2016年起，
成員陸續宣佈不續約，
最後更只剩下秀智一人，
令Miss A不得不宣佈解散。

【8】Orange Caramel《Catallena》

Orange Caramel是After School的子團，
自出道以來 一直都走「另類風格」，
每次回歸的造型也非常誇張，
配合簡單的舞步和朗朗上口的旋律，
令她們每次活動也能造成熱話。
不過所屬團體After School
也已經6年沒有回歸了，
Lizzy也於2018年宣佈不續約，
所以Orange Caramel也名存實亡。

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