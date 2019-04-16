細數《她的私生活》16件迷妹共鳴事　「我有一個定期資助的孩子」

作為「迷妹」，想必一定對《她的私生活》這套劇十分有共鳴！朴敏英飾演一名美術館策劃人，但同時亦是一名追星的「站姐」。雖然劇集只是剛剛開播，但已經受到世界各地的迷妹熱棒。一起看看劇中有哪些令迷妹產生共鳴的經典台詞和場面吧！

《她的私生活》劇照

《她的私生活》是改編自網絡小說《姐姐粉絲.com》，講述成德美（朴敏英飾）是一名美術館策劃人，事業發展很好，是人人眼中的「女強人」。另一方面，她亦是組合White Ocean的成員車時安的迷妹。她不只是普通迷妹這麼簡單，而是一個「站姐」！

雖然劇集只是剛剛播出，但已經有很多引起迷妹共鳴的場面！記者自己也是一名迷妹，也覺得某些場面非常有親切感，不得不讚揚一下朴敏英，把站姐這個角色演得入型入格呢！



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除了以上場面之外，劇中還有很多經典台詞，句句都能引起迷妹共鳴！雖然這些說話，迷妹平時可能不是經常說出口，但一聽到就覺得非常有道理，而且只有迷妹才懂啊！



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雖然劇集很受迷妹歡迎，但其實有些地方做得不夠專業。不少現實中的站姐都忍不住吐糟。首先，在先前釋出的預告中，朴敏英拿著「大白」鏡頭（100-400mm）於機場追星。但現實中的站姐，是不會在機場拿大白！因為在機場的話，人物通常都是移動得較快，如果拿大白的話，是沒可能拍到好看的照片。另外，在預告之中，朴敏英綁著兩條孖辮追星。如果在現實中以這樣的造型追星的話，相信不出一個星期便能被「人肉搜尋」起底了。

《她的私生活》劇照

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