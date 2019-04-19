真人同漫畫一樣靚！　韓漫《女神降臨》作者朋友高顏值

韓國漫畫《女神降臨》非常受歡迎，今年內即將翻拍成電視劇。上個月該漫畫的作者貓咪（야옹이）終於公開自己的真面目，白皙臉蛋加上火辣的身材，引起不少網友暴動！

4月1日正值愚人節，《女神降臨》也搞怪地換了封面圖，許多鐵粉們一看就發現：「這不就是漫畫中的人物『心機閨蜜』秀貞嗎？」不過，事後她緊急在IG上透露：「愚人節活動換了首圖，超漂亮的我朋友秀貞（音譯，수진）！謝謝秀貞Cosplay（漫畫裡的）秀貞！」

心機閨蜜秀貞偶爾會出現在漫畫中。（popdaily）

因此有網友認為，真人版秀貞臉上的痣是畫上去的，而這張真人照片並是指漫畫中心機很重的朋友。

韓漫《女神降臨》作者朋友極省鏡（Naver截圖、IG）

《女神降臨》作者本人亦極省鏡！點圖看更多야옹이美照▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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