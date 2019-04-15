中大內地生嘆努力融入香港　但仍被當成「入侵者」

有內地生在中大的Secrets 專頁上發文指，儘管在香港讀書的日子，「非常非常努力的學習粵語，融入這裏，認識朋友。其實我從來不會在公共場合高談闊論，做不文明的事」，最近見到其他學生對內地生排斥的言論，「覺得自己成為一個『invader』(入侵者)」。

《奶酪陷阱》劇照

內地生：覺得自己成為一個入侵者



有署名「一個普通的內地生」 在中大的 Secrets 專頁上發文指，自己「從一個和香港很相似的大城市過來」，「從來不會在公共場合高談闊論，做不文明的事」，甚至「在餐廳點單會盡力用粵語，模仿港女的妝容和穿衣」努力融入香港。在香港讀書的日子也「非常非常努力的學習粵語，融入這裏，認識朋友」，最近見到其他學生對內地生排斥的言論，「覺得自己成為一個『invader』(入侵者)」，有時更會「因為粵語説不好感到愧疚」。

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內地學生又分享與男生的相處經歷，「我永遠沒有辦法忘記，好多次有男仔主動來聊天，幾個問答後我說，「其實我粵語説得還不是很好，我是說普通話的」時候，對面黯淡下去的眼神」。就算面對心儀的男生，也因自己的出身而無法一起，「我卻為此常常感到抱歉，該說一百萬句對唔住，因為我也實在沒有辦法，決定我的出身」。

《奶酪陷阱》劇照

貼文獲其他內地生轉載



其他網民紛紛留言表示，「欣賞你的努力」，「內地生不是問題，肯融入和尊重的，大家都不會排斥的」，「不需要標籤自己，因為這樣根本不重要」。更有網民提議，「『其實我粵語説得還不是很好，我是說普通話的』，你咁講似係拒絕人地，調轉講會好啲囉，『我是說普通話的，但我都識少少廣東話』」。



貼文一出獲其他在港讀書的內地生轉載，紛紛道出自己經歷。「我想，這篇文某方面也說明了我努力學廣東話的原因。我不想在校巴上講普通話被側目，不想在點餐時被阿姊白眼，不想在整個大學生涯裡只能待在同一個圈子裡。現在想想，我這麼做，大概也是一種歧視」。「來香港之後，我一直對我的母語感到自卑。其實因為語言的問題，我在香港的話真的少了好多」。



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