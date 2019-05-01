SEVENTEEN、GFRIEND　盤點8隊編舞創意超強的韓團

K-POP的競爭十分大，每年都有幾百團團體出道，想在當中突圍而出並不容易。以下這8個團體的成功之處，可能就是因為他們的編舞夠特別！除了SEVENTEEN、GFRIEND之外，還有哪些團體於編舞上是創意十足？

SEVENTEEN

【1】SEVENTEEN



SEVENTEEN有「自給自足團」之稱，

從作曲作詞到排舞

都是由13名成員一手包辦。

除了「刀群舞」之外，

他們每首歌的編舞也非常有特色。

動作能配合歌詞，

但又不會太造作，

好像《Don’t Wanna Cry》的副歌，

雖然只是擦眼淚，

但再加上十分乾淨利落的動作，

令觀眾眼前一亮；

而《萬歲》的開場更是每次不同，

搞笑得來非常有創意 。

SEVENTEEN

【2】GFRIEND

說到女團的刀群舞代表，

第一個必定會想起GFRIEND。

她們對自己的要求非常嚴格，

對每個動作的角度也很講究，

而她們的編舞亦出名有看頭和複雜。

最有代表性的就是《ROUGH》，

韓文歌曲有「追著時間跑」的意思，

而編舞中亦有多個包含此意義的動作，

令人看起來很容易投入。

最新歌曲《SUNRISE》的開場，

從上看下來的話，

就像一個會動的太陽一樣，

緊扣主題。

GFRIEND（DISPATCH圖片）

【3】BTS



BTS有多紅，

相信不用多說了。

他們的歌曲除了好聽、有意思之外，

編舞也非常好看。

不過華麗的舞台背後，

成員都因為舞蹈太過「激烈」的關係，

陸續出現「風濕」的症狀。

在《NO MORE DREAM》之中，

最經典的動作就是Jimin逐一踏上

其他成員的背部！

BTS

【4】NCT



NCT是SM娛樂2016年推出的男團，

目前成員總數超過20個人。

不過他們多數以分隊的形式活動，

較少所有人一起合體活動。

NCT的編舞出名難跳，

甚至試過將電動滑輪融入編舞，

要掌握如何踏已經很難，

更何況是邊踏邊跳舞，

只能說成員真的很厲害！

NCT

【5】TWICE

TWICE的歌曲之所以能這麼成功，

除了因為歌曲洗腦之外，

編舞也偏向簡單，

一般人也能跟上，

但其實當中很多動作都十分有創意。

好像《Cheer Up》的開場，

娜蓮替成員澆水，

然後長出花朵；

《Signal》的開場也是非常特別，

真的像在發射訊號一樣。

TWICE

【6】EXO

EXO最經典的編舞，

一定就是《Wolf》的「生命樹」！

當時12名成員砌成一棵樹木，

配合動作 就好像樹木真的在動一樣；

而《Overdose》的編舞也很有創意，

開頭的動作就像「耍雜技」一樣。

而副歌的「打鼓舞」，

配合歌曲本身的節奏，

就好像真的在打鼓一樣。

EXO

【7】ASTRO



6人男團ASTRO 於15年出道，

雖然在樂壇不是最紅的那一堆，

但絕不能忽視他們的才能！

特別是編舞方面，

每首歌的開場其實也很有心思，

觀察入微的粉絲還發現，

《Crazy Sexy Cool》每次開場的編舞，

也有一點不同的呢。

ASTRO

【8】VIXX

2012年出道的VIXX，

一直都是表演力非常豐富的團體。

每首主打曲的編舞都能配合歌曲主題，

編出非常精彩的舞步。

就像《ERROR》，

因為MV講述愛人死去後，

太想念她而將她複製成機械人，

所以編舞很多地方都是和機械人有關。

VIXX

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