用小畫家畫《復仇者聯盟》角色　網民圍觀神作　你認出幾多個？

《復仇者聯盟：終局之戰》即將上映，泰國神人「สอนวาดรูปขั้นสูงฮะ」（facebook@Highclassdrawing）的小畫家作品被再度瘋傳，鐵甲奇俠Iron Man、美國隊長、魁隆Thanos等角色，簡單幾筆就已經「畫出神粹」。

《復仇者聯盟：終局之戰》即將上映，泰國神人สอนวาดรูปขั้นสูงฮะ的作品再次廣傳，只見他用極度簡單的線條，就勾勒出戲中大量角色以及經典場面，一起來看看你認得幾多吧！我們來玩一個小遊戲，小編先放出這40個角色的小畫家版，大家一口氣看完這40張圖之後，看看認得多少，才會再放出對比圖。（看到答案的對比圖真的太好笑了）

來一張最簡單的熱一下身。（facebook@highclassdrawing）

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↓↓↓ 按圖看答案 ↓↓↓

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小編覺得黑豹那張最好笑，留言說說你覺得最有趣的作品吧！

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