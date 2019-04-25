【翻版新垣結衣】弟弟一句「生日快樂」令姐姐爆紅　網民爭做姐夫

醒醒吧～你沒有妹妹！

相信這句話大家應該都耳熟能詳，擁有一個美女姐姐或是蘿莉妹妹，是許多人的夢想，而幸運擁有的人更被視為人生勝利組！近日有網友在批踢踢表特板發文出賣自己的姐姐，文章一出鄉民瞬間暴動，紛紛齊聲高喊小舅子，讓人不禁感到好奇，究竟是怎樣的情況才會引起這樣的轟動呢？

經過調查發現，原來是原PO的姐姐今年第一次沒辦法在家過生日，弟弟擔心她可能以為家人忘記了，而為了幫遠在國外的姐姐慶祝生日，才會在批踢踢以「祝我姐生日快樂」為題發表一篇文章，內附有多張姐姐的照片，希望與鄉民一起傳遞生日祝福。果不其然，文章瞬間就被推爆啦！這推文速度相信連原PO可能都始料未及吧！

Jessica Yeh（IG）

文章發佈到現在，已經累積超過七、八百則推文，更被板主m了起來（優良文章的意思），鄉民紛紛獻上祝福：「老婆！生日快樂啊」「姐姐生日快樂，我喜歡你」「清純可愛！生日快樂！！」，也有人嫉妒表示：「醒醒吧！你沒有這麼正的姐姐」「姐姐那麼正！怒噓」、「羨慕忌妒噓」，而更多的人則是搶着排隊報名當姐夫。

「=========以下開放姐夫報名========」 「姐夫我有幫他慶祝啦 別擔心」 「小舅子中午想吃甚麼 我幫你買」 「原po的姐夫陸陸續續回家了」 「生日快樂～所以哪邊抽號碼牌認識」 「小舅子，四月底復仇者聯盟的票我買好了」 「小舅子請代我向老婆說聲生日快樂」

實在是競爭激烈！

而在眾多推文之中，也是有理性鄉民給了一些建議給原PO，表示與其在這邊PO文，不如直接送個禮物或是打個電話祝福實際，聽他這麼一說，好像也有點道理耶XD 話說其實不久後原PO的姐姐就會回來台灣了，相信到時候她們應該是會在一起慶祝的吧！別問我怎麼知道的，因為我才是姐夫啊！

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最後送給你們一組清涼泳裝照，邀請大家一起來祝福原PO的姐姐生日快樂啦！

Jessica Yeh（IG）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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