韓國女神DJ SODA超性感現身泰國潑水節　慘被圍攻濕身片秒爆紅

韓國的女神DJ SODA有著天使臉孔，還有魔鬼身材，最近她去參加泰國潑水節活動，除了DJ工作之外，也去當街體驗潑水節的樂趣，還分享影片在臉書上，不過全程都可以看到她的雪乳晃動，更差點就要「呼之欲出」。

【圖輯】女神DJ SODA索爆現身泰國潑水節！（點圖瀏覽）↓↓↓

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DJ SODA在社群上分享上街體驗潑水活動的影片，只見她拿著水槍到處射向路人，當然路人也不甘示弱潑水回敬，很開心的享受這個節日的活動氣氛，不過當時她穿著細肩帶低胸露背貼身洋裝，整個人濕身，她就一路邊叫邊跳，好幾次她晃動的雪乳差點就要「掉出來」，讓這支影片上線不到24小時，就已突破400萬觀看次數，更吸引8萬多個讚，還有5萬多次分享。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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