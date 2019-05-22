清純甜美有仙氣　韓國美少女靠一招紅到過台灣

上次介紹了一位來自韓國的女神級正妹數學補教名師，而這次要介紹的她同樣是來自於韓國，擁有宛若天使一般的笑容，即使是天上的繁星也無法襯托她的美貌！（完全沒在浮誇）

最近有鄉民在批踢踢表特板以「笑容」為題發表一篇文章，裏頭的每一張照片都溫暖甜甜的可愛，讓人看完不禁馬上跑去追蹤人家的IG～所以說她到底是何方神聖咧？

原來她就是雅凜（아름，音譯），韓國一位小有名氣的模特兒，身高167公分，天使般的臉蛋，笑容甜美，可愛又迷人，還有着傳統觀念裏美女必有的臥蠶！雖然IG經營的時間不長，但現在也已經有超過一萬人正在追蹤～如此這般的好女孩，也讓網友一致好評，紛紛表示：「天使怎麼跑來人間拍照」、「這是漫畫主角吧」、「直接戀愛」、「笑到你心裏」。

아름（IG）

記得以前曾經說過，愛吃不一定是正妹，但正妹必定愛吃，雅凜當然也不例外，她也時常在IG上分享自己享用美食的照片，看完只覺得……天啊有沒有這麼完美！即使是在吃東西，也能夠感受到她所散發出來的天使氣息，整個氣質優雅到不行，想變成食物被她一口咬下的人舉手～（咦）

아름（IG）

除此之外，她的穿搭風格也相當多變，從基本的清純學生妹，到活力四射的熱褲小妹，不管走甚麼風都能夠駕馭自如、完美詮釋，只能說不愧是天使，怎麼穿都跟天使一樣美！有時候她也會將自己打扮成小動物，變身為小鯊魚、小兔子，俏皮又可愛，十分吸睛，就連鯊魚在她的變裝下，彷彿一點也不可怕了呢～

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最後送給大家一張照片，雅凜有禮物要送給你喔！趕緊拆開來看看吧～

아름（IG）

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