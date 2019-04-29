【復仇者聯盟4】數據分析10大最受歡迎英雄　Iron Man都只係排第3

無論你係咪Marvel fans，呢幾日都一定喺網上、朋友身邊不斷聽到睇到個個都討論Marvel最新電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4: Endgame）。咁多年嚟建立嘅Marvel電影宇宙（MCU），吸引咗無數人成為忠實fans，基本上每次出新電影，都一定係票房保證。

而今次呢套《復仇者聯盟4：終局之戰》係11年嚟英雄電影嘅一個結局（編按：《復仇者聯盟4：終局之戰》是MCU首三階段的終結，總合22部電影稱為「無限傳奇」（The Infinity Saga）），就算幾唔捨得，喊住都一定要去支持吓！Marvel角色個個都好有個人特色，即使唔係出鏡率最高嘅Iron Man同美國隊長，其他角色都唔可以睇小，一樣有好多支持者。今日DailyView用網路大數據整理咗10大最受歡迎嘅Marvel角色，你對佢地又有幾了解？又點解呢套戲係2019最令人期待嘅電影？

即睇10大最受歡迎超級英雄（點圖放大▼）

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圖片來源：DailyView網路溫度計

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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