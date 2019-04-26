【復仇者聯盟4】入場前必睇！　一次過重溫21部MCU電影片尾彩蛋

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）正式上映，為了服務廣大全球的影迷Marvel一口氣將歷年來所有21部英雄電影片尾彩蛋一次放到網路上，替大家進行總複習，也讓大家總回顧複習過去Marvel電影宇宙（MCU）一路走來的發展，好讓大家可以「無縫接軌」《復仇者聯盟4：終局之戰》，就連最新的《Marvel隊長》（Captain Marvel）彩蛋也看的到，誠意十足。

彩蛋文化開始被MCU系列電影發揚光大，大家電影結束後都要等字幕跑完、看完彩蛋才心滿意足的離去，胃口也被養大要有好幾個彩蛋才過癮。還記得先前奧斯卡金獎名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）推出的《挑戰者1號》（Ready Player One），電影中搬出眾多經典動玩、電影、動漫角色彩蛋受到全球觀眾喜愛，整部電影都是滿滿的彩蛋讓人看的目不暇給。

彩蛋多到數唔完！點圖重溫《挑戰者1號》劇照▼

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Marvel總回顧系列，先前《復仇者聯盟4：終局之戰》預告片「To the End」廣告還剪輯了歷年來所有21部電影片段，超厲害神剪輯勾起大家回憶。

一次過重溫MCU 21部電影精彩片段！（點圖放大▼）

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這次因應《復仇者聯盟4：終局之戰》上映，Marvel一口氣在Twitter上放上歷年來所有電影結尾的彩蛋共21個，一次讓大家看過癮，真的是非常完整的總複習，也是MCU電影串連的關鍵。

“You’ve become a part of bigger universe, you just don’t know it yet.” pic.twitter.com/eOmLZO5l1d — Marvel Studios (@MarvelStudios) 2019年4月22日

《復仇者聯盟4：終局之戰》正式上映，長達3小時多的片長讓所有觀眾都屏息以待，「無廁所位」的設計最後彩蛋絕對也是重要關鍵，說不定就是影響之後MCU發展的依據，在看之前先來複習這10多年來的所有彩蛋才專業！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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