【復仇者聯盟4】Marvel隊長貝兒娜森成為少女時代新成員？

29歲女星貝兒娜森（Brie Larson）才因為主演「Marvel隊長」（Captain Marvel）女英雄的角色深植人心，擁有好身材的她最近被改圖，成了南韓「少女時代」中第9位團員，爆笑畫面讓網友不禁直呼：「毫無違和！」

日前《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4: Endgame）為了宣傳新片，15日演員們還一同赴韓國舉辦記者會，當天「Marvel隊長」貝兒娜森穿上藍色洋裝竟意外與少女時代「撞衫」。事實上，該照片出自貝兒娜森的設計師，當天她穿這件服裝時被設計師發現，與少女時代於2015年發行專輯《Lion Heart》時的打歌服相似，當時該造型師就在IG上分享這張改圖照，就連貝兒娜森自己也曬出改圖。

貝兒娜森加入少女時代的改圖令網民爆笑。（IG截圖）

這張爆笑改圖更是在網路上掀起熱議，網友們還笑稱：「根本是少女時代第九位成員」、「貝兒娜森難道是在和少女時代致敬嗎」、「完全是少女時代的榮幸啊」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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