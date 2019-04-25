《復仇者聯盟4》出絕招防劇透　貝兒娜森：完全唔知自己拍緊咩！

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）預售票開賣當天，癱瘓世界各地購票網站，可見大家對這部電影的期待值有多高，特別是Marvel以及導演羅素兄弟（Russo Bros）防劇透功力一流，鐵甲奇俠、美國隊長、黑寡婦等各個超級英雄都謹守「沈默是金，劇情是謎！」最高指導原則，但唯獨就是⋯⋯你知道的，每個班上總有一兩個不太遵守規則的學生，「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）以及「變型俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）都早早名列黑名單，可其他資優生英雄們就算保住秘密，其實對劇情也是一知半解⋯⋯但竟然連Marvel隊長也表示拍戲拍到滿臉問號！

相信除了與雷神對戲的這一幕，貝兒娜森很有可能都不知道自己在演甚麼。（劇照）

《復仇者聯盟4：終局之戰》將如何，Marvel隊長也問號

主演《Marvel隊長》（Captain Marvel）的貝兒娜森（Brie Larson）就曾表示，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的拍攝過程保密程度極高，她所拿到的劇本都只有部分片段，她也完全不知道自己在拍甚麼：「為了拍攝《復仇者聯盟4：終局之戰》，我第一天就飛到了亞特蘭大。但當時完全不知道自己要拍的電影到底是甚麼，我也不知道我拍攝的那幕包含了哪些角色，甚麼都不知道。」

「當你到達片場後才會拿到你的劇本，但就真的是只拿到屬於你的那份劇本。其中還有一段其他台詞通通都被塗黑，只留下我的那句。所以我其實也等不及要在上映後好好跟大家聊聊，因為現在我還是不能透露任何細節。」

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「雷神」基斯咸士禾夫跟粉絲一樣期待上映

《復仇者聯盟4：終局之戰》導演兄弟檔：祖羅素（Joe Russo）與安東尼羅素（Anthony Russo），對劇情細節極度保密已是眾所皆知的事情，畢竟就連Marvel電影宇宙（MCU）的元老級演員基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），都無法確定自己飾演的雷神（Thor）是否會在本片中幸運生還。

「雷神」基斯咸士禾夫亦不知道自己會否於《復仇者聯盟4》生還。（節目截圖）

基斯咸士禾夫上《The Ellen Show》時說道：「說來有點好笑，我感覺自己跟其他粉絲完全沒有不同，我也相當期待看到自己角色的生死，或是會發生甚麼事。畢竟我並沒有看過完整電影，真的不知道結局會如何發展。」

「劇透王」蜘蛛仔湯賀蘭一陣盲演

上一集《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers: Infinity War）時，我們已經聽聞導演會給演員假劇本，而早已名聲狼藉、被列為「劇透王」的蜘蛛人（Spider-Man）演員湯賀蘭──則是完全拿不到劇本。

難以想像「蜘蛛仔」湯賀蘭在無劇本下如何拍攝這場化灰戲。（劇照）

祖羅素先前在宣傳《復仇者聯盟4：終局之戰》的活動說過：「沒錯，湯賀蘭並沒有拿到劇本。他只拿到自己的台詞，就這樣而已。他甚至不知道自己跟誰對戲，我們會用各種方式迂迴的方式對他描述劇情，畢竟他常常管不住自己的嘴巴。」

（左）安東尼羅素、（右）祖羅素。（Getty Images）

湯賀蘭去年的時候，就曾在Comic-Con上提到過自己「盲演」的事情：「我記得在拍攝《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）的時候，羅素兄弟會跟我說『所以你就站在這裡，和某個角色正在對戰，然後要這樣做。』然後我就會問：『好喔，那我在跟誰打？』他們會告訴我：『這個嘛，我們不能說，因為是秘密。』。那我只好問：『好吧，那他長甚麼樣子？』他們還是回答：『這個我們也不能說，因為一說就知道了。』，最後我又追問：『那他有多大隻？』，他們的回答仍然一樣。」

這幕很明顯在搶手套，相信「蜘蛛仔」很難完全不知道自己在拍甚麼。（劇照）

蜘蛛仔當時無奈的表示：

所以我就站在那裡向空氣揮拳15分鐘，我接下這份工作時完全沒有想到會變成這樣。但現在大概已經習慣了。

替超級英雄減壓：瞭解越淺，責任越輕

除了保密的預防措施做得滴水不漏外，羅素兄弟也依然要顧及演員的情緒，畢竟保守一個全世界粉絲都急着想知道的大秘密，肯定會感到巨大的壓力。

安東尼羅素在《復仇者聯盟3：無限之戰》的問答上講過：「不談論劇情這件事情確實是一件難事，因此我們發展出一種降低演員們壓力的方式，就是『對他們透露最少的細節』，這樣他們要負的責任就相對更小，所以我們只讓演員們知道非知道不可的事情，這樣要他們自我約束也就容易多了。」

而羅素兄弟這種「非常手段」確實非常奏效，加上超級英雄們的自我約束也夠強（咦？總是會有一、兩個例外），大家只好不斷的累積無限的好奇，偶爾看預告解解饞，尚未觀影的影迷可以好好期待導演如何讓大家大開眼界。

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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