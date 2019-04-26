【復仇者聯盟4】我們真的需要防劇透嗎？「劇透不好」或是假

本文沒有涉及任何影視傳媒的劇情討論，請大家放心服用。

防上加防的防劇透

隨著電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映，你有被周遭親友蠢蠢欲動的心情給感染嗎？其實不僅是一般人，不論是漫威影業（Marvel）或其母公司迪士尼（Disney），都可說在劇情保密上費盡苦心；《復仇者聯盟4：終局之戰》的導演也在社群網站發公開信，懇請大家在看完電影時不要洩漏任何劇情。

為什麼有些人喜歡劇透？

話說回來，為什麼有些人總會迫不及待地想把劇情告訴別人呢？

雖然目前並沒有相關研究，但我們還是可以透過網路上的討論略見端倪。像在線上問答網站Quora上，就有人認為劇透者可能早一步被爆雷了，才會本著「不能只有我被爆雷」的心情跑去雷別人；或是有些人天生就是喜歡以捉弄別人為樂；也有人認為這個概念就像知道一個秘密一樣——透過和別人分享這件事的同時，就像是在傳達「我早一步知道了你所不知道之事」的優越感。

評論網站pajiba則相信，有些劇透者其實沒有惡意，文中認為這些人可能是想透過聊劇情來開啟話題，卻因此不小心波及到還不瞭解劇情的人。

點圖看看，誰是Marvel爆雷王↓↓↓

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所以說，爆雷好壞壞？

其實不只是《復仇者聯盟4：終局之戰》，在網路上，我們總能看到許多人盡可能地迴避有關電影、影集的劇情，然而，被劇透真的會影響自己的觀影心情嗎？也許並不盡然。

被劇透的反應 實際測看看

2018年，研究科技傳播學的學者強納森（Benjamin K. Johnson）與羅森包姆（Judith E. Rosenbaum）就找來234名受試者，給他們觀看有關12部2015年電影的概要——有些涉及重要劇情內容、有些沒有。

隨後，他們再請受試者預期自己會從觀影中得到多少樂趣（如「你是否同意在閱讀了劇情概要以後，會提高自己的觀影樂趣」）、會出現什麼樣的行為（「我會更想看這部電影」）以及心情如何（「我對於被劇透感到惱怒/生氣/煩躁/不爽……」）。

研究結果發現，雖然受試者對於被劇透這件事確實會出現心理抗拒、感到不開心，但這並不會降低他們的觀影樂趣，或是想要觀看影片的心情。

調查幾次 結果都一樣

在該研究團隊於2019年的研究中，則尋找了受試者測試被透露《冰與火之歌：權力遊戲第五季》劇情的反應，又在另一次研究中尋找了一群恐怖片愛好者，測試他們事先被劇透恐怖片劇情的反應。兩次研究均顯示事先被劇透的情況，都不會對受試者的觀影樂趣產生影響。

也許，不盡然是好壞壞

雖然不管在哪一次的研究，該團隊均承認他們沒辦法百分之百地再現真正被劇透時的狀況，但是他們相信研究結果顯示：也許劇透不全然是那麼糟糕的事情。

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因為事先知道，所以更有趣？

為什麼會有這樣的狀況呢？沒有參與上述研究，來自美國加州大學的社會心理學家克里斯滕費爾德（Nicholas Christenfeld）解釋道，這多半是因為當觀眾「事先知道一部分的劇情，反而會有助於他們瞭解整個劇情的進展」。

克里斯滕費爾德的說法多少解釋了為什麼有些人喜歡在看電影前「先被劇透」。英國人楊格（Karina Young）在受訪時就表示，自己看電影前總習慣先上《維基百科》、影視娛樂網站IMDB來瞭解整個劇情的架構，她說：「如果我在看電影前不先查相關資訊的話，我在看影片的當下，就會很擔心自己是不是錯過了什麼重要的細節。」

高估自己的判斷、主流文化影響

如果真是如此，為什麼還會有這麼多人擔心遭到劇透呢？對此，專門報導科技和流行文化的記者恰馬利（JV Chamary）認為，這和人們的認知偏誤有關，他指出一份在 2016年的研究中就發現，人們會高估劇透對觀影樂趣的影響程度。

學者強納森則認為，這種想法和主流文化普遍瀰漫著「劇透很糟糕」的誤解有關，他說：「我不會說這是種迷思，但我們發展出了一種不是根據真實經驗而成的行為準則……就算研究結果一再顯示不是這麼回事。」

尊重大家的選擇 很重要

話雖然這麼說，強納森也認為尊重不同人的偏好同樣很重要，因此在跟其他人討論影視情節時，還是尊重他們的意願選擇劇透與否比較好。

畢竟對有些人來說， 他們總希望可以在看電影時享受「出奇不意」的新鮮感，所以對看到這裡的小隊員，小隊長也要來溫馨小提醒，真的不要隨便爆雷別人喔！

欣賞劇照，不會劇透！

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【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】