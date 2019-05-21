【環保冷知識】膠樽與樽蓋哪個更有價值？　棄掉前必要做一個動作

從石油原料而製成的產品可以根據需求而產出各種材質的塑膠杯、膠樽、袋子或水管等，由於其成本便宜且日常中方便取用的塑膠品隨處可見。根據「台灣行政院環境保護署」資料可知，台灣垃圾中的塑膠已佔15%，然而即使回收分類做得相當完善，不過有一項大多數人不知道的觀念，一旦其作法錯誤，反而會造成更大的環境汙染，那就是「樽蓋的回收」！

根據「台灣行政院環境保護署」資料得知，台灣人一年垃圾中，塑膠類就已經佔15%，隨着凡事講求快速、方便的社會環境趨使下，這些塑膠製品的產量日益增加，而面對需要500年以上才得以分解的塑膠製品，這種日益惡化的狀況對環境的影響其實相當驚人！顯然也已經成為了自然環境下最大的迫害。

台灣人一年垃圾中，塑膠類就已經佔15%。（Getty Images）

針對難以分解的塑膠製品的後續處置，如果選擇以掩埋方式處理的話，只是無止盡的提升了垃圾堆填區的掩埋量；但若是選擇以焚化處理，那麼不僅要考慮到安全的疑慮，而且天然的石油蘊藏量其實也正逐漸減少，在這樣的情況下，焚化手段根本也無所助益。因此，不管是用掩埋或焚化，實際上無法完善地處理這些塑膠垃圾！

所以，這也更突顯了回收塑膠製品的重要性，而其中塑膠回收的最大宗就是膠樽，其每年回收量都達9至10萬公噸。

雖然隨着大家對環保意識的覺醒，對於日常中回收分類的行為已達到盡善盡美，加上社會政策下的調整和改變，更提出了能夠減緩造成地球環境傷害的因應之道，不過，其實有一種大家普遍認為的環保行為，事實上有很大錯誤的，那就是「樽蓋的回收」。

樽蓋樽身原來唔可以分開回收？（Getty Images）

「樽蓋的回收」顧名思義，除了回收樽身之外，其樽蓋也必須一起回收，否則若將樽蓋和樽身分開，那反而會導致更大的環境污染。整體綜觀下，許多環保公司普遍以「水分離」來處理所有垃圾，如果塑膠樽蓋和樽身分開的話，那較重的樽身往下沉，輕的樽蓋即會浮於水面，後續樽蓋就會全部流入大海中。

在這無所遁形的情況下，影響了海洋生物的食物鏈環境，這也是為何當海洋動物死亡後，剖開其肚子會發現全是樽蓋等塑膠垃圾。然而，我們可能都不曉得其實樽蓋是一種價值較高的塑膠，它是以聚丙烯製成，是許多製造商或生活需求量大的塑膠品。

若將樽蓋和樽身分開，那反而會導致更大的環境污染。（Getty Images）

根據國外《Lifehacker》網站指出，正確的環保知識與做法，對環境的利弊影響深遠，如果想要為環保盡一己之力，像是了解膠樽回收的正確方式，從這些小細節上作些改變會有極大的幫助。

簡單來說，最好的回收做法，首重「扭轉膠樽」這個動作，先將裏面的空氣擠出，然後記得將樽蓋蓋上，這可以壓縮空間並且讓環保團隊在處理的時候，可以更方便快速。謹記樽蓋與樽身是一體的，往後在回收時便清楚知道該怎麼做才能對環境更好！

日常生活之中，我們也要盡量減少使用塑膠製品的機會，除了出門前隨身攜帶環保水杯，以減低購買樽裝飲料的需求，而在長時間的習慣養成下，一年下來的膠樽使用量絕對會有可觀的成效喔！但如果少不了買塑膠製品的話，確實地隨手把回收分類做好，也是功不可沒的好行為；跟隨簡單的回收3步驟：

第1步：簡單沖洗， 第2步：扭轉壓扁， 第3步：栓回樽蓋。

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】