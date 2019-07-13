【動物保護】台夫婦3年零浪費生活　儲錢建「無垃圾」貓旅館　

台灣台中的一對夫妻，過了3年零浪費生活，也就是幾乎不製造垃圾的生活方式，自製牙膏、肥皂、洗髮露，全家只有5件家具，1張照片，2個人、加上自己養的7隻貓，每個月產生的垃圾只有104g。 他們的職業是貓旅館主人，人們外出時，在這寄養貓咪，通常養寵物產生的垃圾非常多，但他們想辦法，做了最環保的零浪費貓旅館。 改變生活方式後，每月家庭花銷只有3800元，能多存下40%的錢——「以前開心是因為買東西，現在覺得幸福是東西能被使用，沒有垃圾和浪費。」 自述：呂嘉齡 文：倪蒹葭／一条

我是呂嘉齡，今年40歲，2016年1月開始執行零浪費生活。台灣人每人每天可以產生2kg的垃圾，有一個月，我嘗試收集我們的垃圾，我和先生，還有家裡7隻貓咪，整個月垃圾只有104g，兩個雞蛋的重量。

第一次意識到自己在不停製造垃圾，是2015年在早餐店，有人自帶了餐盒水杯，但我和先生桌上，一堆塑料杯、吸管、漢堡盒子。之後不久，我和朋友去澎湖，看到海灘邊有大量塑膠袋、塑膠瓶，甚至冰箱，數量讓我震驚，今天我們製造的垃圾，將來就可能堆積在海裡，我決定嘗試零浪費生活。我們停止購買包裝食品，有一年半以上沒有去過超市，都是去傳統的市場買菜。清潔用品都是自製，不會用任何化學的東西。

牙膏是用有機檸檬、有機柚子的果皮做，把果皮切碎，放進瓶子裡，加入水和紅糖，過一個月就可以使用。如果不確定果皮是不是有機，我就用同樣的方式，做成清潔酵素，可以把不銹鋼洗得很亮，把油清得非常乾淨。洗髮露，是把檸檬皮煮一煮，打成泥，過濾之後放在冰箱裡。洗起來很香，我有兩年沒有買過洗髮精了。

女性生理期，我也是使用布衛生棉或者月亮杯，一組布衛生棉可以用2年以上。上廁所也是用水沖和布。生廚餘我用來堆肥，用枯枝落葉蓋好，就不會有味道，看著它們變成泥土，我相當滿足，種植了很多煮飯的香料。

我的先生原本沒打算和我一樣，可是他發現我的做法得到很多讚許，然後他也覺得這樣很好，就加入了。我們出門必備要帶的是5大件：便當盒、筷子、水杯、手帕、環保袋。這樣就不會產生一次性的塑膠、筷子、紙等垃圾。有一次，我和先生有緊急事出門，到晚上九點多，只能隨便找家餐館用餐，餐館使用的都是一次餐具，我們倆覺得要製造垃圾了好緊張，但太餓了，全程就共用一雙一次性筷子完成了晚餐，當天還是我們的結婚紀念日。

零浪費生活就是為最重要的東西保留空間和時間。我發現以前的照片都是吃喝、唱歌，沒有多大意義，所以全都扔掉了，只留下一張「阿嬤」的照片。生活家具留下5件。衣服幾乎不再買，如果真有需要，也會選擇有機棉，不含塑膠。我們粗略算過，零浪費之後，我們倆以及7隻貓每月花銷只有17000台幣（約4315港幣），每月儲蓄多了40%。但我主要的目的是環保，不是省錢。

我們居住在三樓。樓下兩層是寄放貓咪的旅館，已經開了7年。（一条提供）

零浪費貓旅館

我們居住在三樓。樓下兩層是寄放貓咪的旅館，已經開了7年。

首先要解決貓咪製造的垃圾。我尋找到森林永續認證的的木屑砂，貓咪們上廁所，一個月要產生40多公斤的木屑砂，我全都拿到環保基地堆肥。堆肥就是一層枯枝落葉，一層生廚餘、貓砂，再一層枯枝落葉，大約一個月後，就會變成黑金土，可以直接在上面種植。木屑砂中含有氮，會讓植物長得更漂亮。環保基地本身的土地不適合種植，我們每個月能堆出一噸黑金土，這裡就成了菜地和果園。

店裡只賣可填充貓砂。在全台灣，我們透過很多朋友的力量，收集了一千多個塑膠桶，塑膠桶原本用於超市運貨，是要被丟棄的。我們把貓砂填充進去，客人用完再拿空桶回來買，這樣就不會產生塑膠袋。貓零食、除臭劑的包裝罐也可以重複使用。客人帶空罐回來再購買。

寄宿的貓咪，我們會按照主人的要求餵食，所以還是會有一點貓糧袋、貓罐頭垃圾。但我們自己養的7隻貓是吃生肉，貓咪需要動物性蛋白質，生肉其實很適合它們。源頭也找到願意配合我們自備容器的廠商，把生雞肉放在保鮮盒裡送來，保鮮盒清洗後能再使用，整個過程不產生垃圾。

冬天的時候，我在親戚的工廠找到很多剩餘布料，廢物利用，編織成貓咪的窩，它們真的很捧場。

+ 5 + 4 + 3

我的朋友、甚至來店裡的客人都受會到影響。家附近馬路上有很多隨手丟棄的煙頭，煙頭中含有塑膠，很可能就進入下水道流到海洋。有一次我就跟客人說，請他去路上撿100個煙頭。作為感謝，他買的貓咪用品我都不收錢，客人很輕鬆就撿回來了。

店裡有二手閒置物品交換區，成了環保朋友們的線下交換場所，雙方在網上談好之後，物主把東西放在這兒，需要的人有空來取。前段時間，我有一盞落地燈不需要了，就在網上用1塊錢價格轉手，很快有人來拿。以前我開心是因為買東西，蘋果手機從4s到6plus，我每一款都有；有一次，我上網幫先生買快時尚的衣服，就這樣點點點，一下買了十幾件，到現在還有沒拆的。但現在開心、甚至覺得幸福是一件東西可以再被使用，減少浪費。當一個有意識的生活者，而不是無意識的消費者，生活自然就簡單起來。

如果想過零浪費生活，我有三步建議：

1、先看一看自己製造了哪些垃圾。想辦法從源頭避免產生垃圾，不可避免的就再利用，比如果菜廚餘，用來堆肥 2、從小事開始做起，比如出門自備水杯、便當盒、筷子、手帕、環保袋 3、通過消費選擇來改變世界：逛超市時不買包裝食品。甚至不上超市，去傳統市場購買；不買各式各樣的洗潔劑，單用小蘇打和白醋酒就能清理家居；不買也不用一次性物品，例如一次性筷；東西不一定要買全新的，網上可以買到多種二手物品，這也是減少浪費的做法之一

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