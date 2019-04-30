【單車發電】荔枝角公園充電單車啟用　踩十分鐘手機充到幾多電？

現代人機不離手，同時追求環保和健康，如何才可以做到一舉三得？全港首兩部戶外充電單車，昨日(4月29日)在荔枝角公園正式啟用。這些「充電單車」，讓市民在使用健身單車的同時，只要帶上充電線，就可為電子裝置充電，既可鼓勵市民多做運動，亦提倡使用可再生能源。「自己的電自己充」，《香港01》記者今天到場實測，到底充電成效如何？

今年一月，行政長官林鄭月娥主持荃灣體育館開幕典禮後，亦有參觀場內由康文署設置，全港首次引入的充電單車。當時署方宣佈，計畫今年會在其餘五個康樂場地試行安裝充電健身單車供市民免費使用，包括九龍公園體育館、蒲崗村道體育館、香港單車館、元朗體育館和荔枝角公園，當中大部分位於室內，只有荔枝角公園的單車是位於戶外。經過一輪選址爭議，合共兩部充電單車最終設於荔枝角公園三期的露天廣場旁，並於昨日正式啟用。

半小時無人問津

香港01記者今天到場視察，只見充電單車位置雖然有瓦遮頭，但經過大雨後，設施仍然濕透，故瓦頂作用不大。記者在現場觀察半小時，期間無人使用設施。雖然該處環境方便，有長凳供輪候人士安坐靜候，但一旁均種滿花草，滋生大量蚊蟲，記者坐了十分鐘即被蚊蟲咬至雙手紅腫。

踩車十分鐘 手機只充了4%

至於充電功能，使用時十分方便，只需用自攜充電線將手機連接座椅前端電子板下方的USB接口，電子板上面會顯示充電的效能，踩得愈快，效能愈高。然而，記者發現充電效果未如理想。根據告示上的建議，每節使用時間為不多於20分鐘，記者用正常速度踩約十分鐘，手機只充了4%的電量。而收慢以緩速踩時，儀器不時會失去感應。

深水埗區區議員張永森指，「充電單車先導計畫」由康文署建議引入，亦於去年通知了區議會，期間他留意到市民對此反應熱烈，「有啲人覺得放喺『嶺南之風』嗰邊好啲，有啲就覺得現時露天位置較好。當時佢哋都好踴躍發表意見，好歡迎區內有呢個設施。」張又指，已就充電較慢的情況向康文署反映，希望「先導計畫」完成後，署方能適時檢討成效，並在其他場地繼續設置，「佢建議人最多用20分鐘，但十幾分鐘先叉到咁少的確係唔合理......但呢個概念結合環保同健身，希望佢哋加以改善，再喺全港其他公共空間推廣！」