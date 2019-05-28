韓國醫生教「騙過身體減肥法」　只需2招就能事半功倍

夏天快將來臨了，相信各位姊妹都在忙著減肥吧？最近韓國醫生朴容宇於節目上講解最有效的減肥法。做齊以下2招，減肥便能事半功倍！

Joy、Momo（左至右）

擁有28年助人減肥經驗的韓國家庭醫學科醫生朴容宇，日前登上MBC節目《Radio Star》，公開了一套名為「騙過身體」的減肥法。朴醫生表示，最成功快捷的減肥法，就是騙過自己的身體。要騙過自己的身體，達到事半功倍的效果，分別有2個方法。

朴容宇醫生（《Radio Star》截圖）

【1】突然斷食法

第一個方法，就是「突然斷食法」。朴醫生指，一般人都會認為減肥只能吃比平時更少量的食物，但如果一直都吃得比平時少的份量，身體內的脂肪未必足夠應付日常所需的能量。「這樣的話，身體便會自動進入『緊急狀態』，腸胃便會節省使用體內的脂肪」，所以其實一直吃很少，效果會較慢。

歌手洪真英也是靠這種方法維持美好身段

為了不讓身體知道「你正在減肥」，朴醫生建議，平時不應該刻意吃少量東西，反而應該維持以往的食量，然後「突然」餓一天。在毫無預警的情況下，身體便會燃燒儲存了的脂肪。餓完一天後，又再像甚麼事也沒有發生一樣，繼續平時的食量。這樣就可以騙過身體，令身體不會像一直也吃很少量一樣處於緊急狀況。一周平均做1至2次突然斷食法，最多只可以3次。

節目主持人之一的金淑，聽完朴醫生的說法後驚訝表示：「我自己也是用這種方法，原來原理是這樣啊！」

【2】「騙過腦」運動法

朴醫生表示，一周進行1至2次「突然斷食法」的同時，一周需有三天時間做「騙過腦」運動法。騙過腦運動法，其實即是時下很流行的HIIT運動，是一些在短時間內達至呼吸急促的運動法。朴醫生認為，做這種運動其實不一定要去健身室，平時也可以做到。例如快速地上5、6層樓後，一般人都一定會氣喘。就在這個時候，再上多3、4層，呼吸一定更加急促。這就是「騙過腦」的方法。雖然你的運動時間很短，但因為喘氣的時間較長，所以腦部便會誤以為你還在運動，從而達至運動被延長的效果了！