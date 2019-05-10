女友必看！網民熱數6大渣男男友特徵　玩失蹤、言而無信仲有咩？

有網民於「連登討論區」開發帖，希望網民提供「男朋友是渣男的特徵」，引來大量網民留言，提出特徵之外，更附上自身經歷，希望各位絲打小心被騙！

（《幕後玩家》劇照）

「連登討論區」有網民發帖集思「男朋友是渣男的行為特徵」，吸引大量網民留言，部份網民含淚寫下遇上渣男的經驗，並整理出渣男特徵以作警世！

【1】不願公開關係

大量網民留言表示，「不願公開關係」正是渣男男友的最大特徵！如果拍拖一段時間，而並無其他隱憂，但他身邊的朋友、家人仍然不知道你的存在，網民紛紛推測他正是為自己留下後路！

（《幕後玩家》劇照）

【2】言而無信

明明已經答應多次，都總是會忘記。有網民指自己前度總是會忘記與自己的約定時間、地點，更別說是其他承諾了。這樣完全是反映他對你不上心！

（日劇《軟飯男》劇照）

【3】食軟飯

除非男方完全沒有工作能力，否則「食軟飯」都絕對是渣男行為！這裡所講的食軟飯，並不是指暫時失業，而是失業之餘更沒有求職的意欲。試想像一段健康的關係中，怎會忍心另一半辛勞工作，而自己就吃喝玩樂！

女友發脾氣就充耳不聞。（《海派甜心》劇照）

【4】不能共患難

有些男朋友會對女朋友發脾氣，這樣真的沒關係，因為大家都有情緒。但網民表示，每當自己發脾氣或不開心，想要傾訴時，男友總是會不願聆聽，更叫她不要煩他！這種正是「只能共富貴，不能共患難」的渣男啊！

總是找不到他......（《來自星星的你》劇照）

【5】失蹤人口

其實現今科技發達，傳個信息真的不費吹灰之力。如果男朋友對你上心，即使預知自己未來幾小時會忙到不能回覆，都會預先講一聲。或遇上突然的事，都會在處理後與你交代。如果對方可以消失一整天杳無音訊，再出現時亦無任何解釋，這段時間他就是完全沒想起你！

「為何遲了兩分鐘？！」（《金秘書為何那樣》劇照）

【6】想妳隨傳隨到

每一次約會的時間都是遷就男友？他總是不問你意見，就拋下一句「星期日見啦」？這樣反映他只是想到自己，從來沒有尊重你的時間安排及取向。

一段關係中，雙方地位應是平等，假如你的男友全中以上6點，你也應該好好想一想，自己在這一段關係會不會太屈就自己了？