【韓流日常】《看臉時代》諷刺社會以貌取人　大眾傳媒成幕後黑手

韓國網絡漫畫《看臉時代》的人氣非常高，近期漫畫作家更宣布將會翻拍為電影。不少人看過漫畫之後，都大讚「題材夠真實，內容貼地」，完全是在反映韓國現代社會「以貌取人」的現象。到底韓國人為甚麼會這麼著重外表？

《看臉時代》

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

故事大綱

《看臉時代》講述一名長得非常醜陋的男中學生，經常因為長相、身形等外表問題被其他同學欺負。某個晚上，他的靈魂突然間出走，醒來之後發現自己竟然在一名大帥哥的身體。如果他在帥哥的身體內睡著的話，靈魂又會再走回自己原本的身體之中。於是，他過著「白天是帥哥，晚上是醜男」、一個靈魂兩個身體的生活。由於帥哥的身份不明（沒有家人、朋友），所以他離鄉別井，轉校到一間「藝能學校」讀書。因為長得好看，所以在學校遇到與之前完全不相同的待遇。

左面是男主角原本的樣子，右面是換了靈魂之後的樣子。（《看臉時代》）

內容寫實 反映社會問題

這套漫畫這麼受歡迎的原因有幾個。第一，夠寫實。韓國是一個「外貌至上主義」的社會。此漫畫正正就反映了此現象。不少看過的人都紛紛表示「原來外貌真的這麼重要，看得我也想去整容了」。第二，男主角的心境變化鋪排得很好。在以帥哥生活的初期，男主角的內心依然非常自卑、懦弱。但經過適應、成長的階段，他漸漸變成一個有自信、勇於面對自己的人。第三，帶出很多社會議題。透過男主角的經歷，帶出了很多現時韓國社會面對的問題，例如少年犯罪、青少年離家出走等。

漫畫作家（右圖）朴泰俊本身也是一名大帥哥

「外貌至上主義」形成

韓流明星的人氣近年來於全世界也非常高企。除了具備唱歌、跳舞、唱說等音樂方面的實力之外，連外表也是「完美」。資訊科技發達，智能手機成為大眾主要接收訊息的工具，大眾傳媒則透過網路將這些各方面也完美的韓流明星不斷報道、宣傳，久而久之，「外貌至上主義」便在韓國社會上形成。所謂外貌至上主義，即是做任何事的首要條件都是以「外貌」行先。不少韓流明星更因為外表問題，曾經被大眾批評，例如TWICE的隊長志效、Red Velvet的Wendy、GFRIEND的嚴智等。

全球第一的整容大國

想整容，第一個聯想到的地方一定是韓國。近年來愈來愈多外國人為了整容專誠到韓國，市面上亦有不少旅行社推出「整容旅遊」的套票。根據2013年美國雙周雜誌的調查，62%的受訪韓國女性都表示自己曾經整容。同年The Economist的調查中亦指，在韓國，每1000人當中，就有13.5人曾經整容，屬於全球最高的比例。

2013年The Economist的調查，韓國每1000人之中，就有13.5人動過手術

「美貌」成入職入學條件

韓國各項的調查發現，有94%的韓國職場人士認為「美貌於職場生活上屬於競爭力」，當中有12%的人已經動過手術，另外28%的人正在計劃動手術。於履歷表上附上自己的照片，在香港並不是必然的事。但在韓國求職時不這樣做的話，不論你應徵的是甚麼行業，幾乎是沒有公司會聘請。另一方面，韓國電視台SBS於2017年甚至揭發一名大學教授於面試中直接批評學生的外表：「看你的身形好像挺胖的，你平時吃很多嗎？」

大學教授於面試時批評學生的身材（SBS NEWS）

「貪靚」無分年齡層

香港的中學，大部份都禁止學生化妝上學。但如果大家去韓國旅行的話，可以看到大部份韓國的中學生，都是穿著校服化著妝的。根據「Korea Expose」的報道，73.8%的中學生曾經使用化妝品。更嚴重的是，甚至有不少韓國家長會將「整容療程」當禮物送給子女，鼓勵他們改變自己的樣貌。去年一套大熱韓劇《我的ID是江南美人》正正就反映了這種現象。女主角自小因為長得醜而被取笑，她的媽媽為了令她重獲自信，讓她入大學之前去「大改造」。

《我的ID是江南美人》劇照

追求外貌風氣越趨年輕

除了因為羊群心理之外，其實韓國的大眾傳媒都在不斷傳播這種意識。現在出道的韓流明星都愈來愈年輕，例如去年的《PRODUCE 48》中拿第1名的張元英只得14歲。在鏡頭前，她經常都要以華麗的妝容示人。而與她擁有相若年齡的中學生，久而久之亦被傳染了這種追求美貌的意識。除此之外，不少以校園生活為主題的韓劇，例如最近很流行的《A-TEEN》，都包含不少學生在學校裡面化妝的畫面。「貪靚風潮」愈來愈年輕化，大眾傳媒的確需要負上很大責任。

《A-TEEN》經常出現女主角「都荷娜」塗唇膏的畫面。而且每次塗完之後都有人問：「唇膏很好看，在哪買的？」（《A-TEEN》劇照）

素顏又如何？



2018年6月，一名韓國美妝YouTuber「Lina bae」發布了一條名為「我不漂亮」的影片。她於影片開頭展示了自己的素顏，然後開始化妝。期間影片中不斷彈出批評她外表的說話。最後，她選擇抹去濃妝，笑著以素顏示人，並表示「我是不漂亮。但不漂亮也沒關係。別因為其他人的說話就把真正的自己埋沒」。影片發布後，得到許多韓國女生的支持。大家紛紛響應「脫掉束衣運動」，把化妝品破壞的照片、素顏照上載至社交網站，抗議韓國人以貌取人的現象。