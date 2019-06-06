父親失聯、女兒身份被消失　韓妹19年來「沒有身份」地活著

無論在哪一個地方生活，也必需要有「身份證」，沒有身份證的話，除了很多福利也享受不了之外，甚至是犯法。 近日一名21歲的韓國女生，登上節目《你儘管問》，分享自己的煩惱。因為父親的關係，她19年來一直都是在沒有身份的情況下生活，甚至連小學、中學也沒能上。

直到19歲才能自己去找回「身份」的事主（《你儘管問》截圖）

小時候父母離異

事主是一名21歲、名為「趙漢娜」的韓國女生。她表示，自己這次上來，是想向兩位主持人（李壽根、徐章勳）尋求關於家庭問題的意見。她表示，父母在自己小時候已經離婚，原因是因為父親有暴力傾向，而且沉迷賭博。自從他們離婚後，她已經十多年沒有見過父親了。不久之前，偶爾打聽到了父親的消息，而她正在考慮要否去見一下父親。

因為父親有暴力傾向加上沉迷賭博，父母在她小時候已經離婚。（《你儘管問》截圖）

父親身份被取消

父母離婚後，事主便跟母親一起生活。雖然期間她也很想找父親，但父親完全消失得無影無蹤，沒有跟任何人聯絡，身份卻被政府以「居住地不詳」為理由，取消了原有的身份。父親之後再重新登記一個新的身份，所以所有有關他的資料也找不到，估計他應該在領綜援金。對上一次聯絡，就是父親要求她提交一份證明書，說明父親已經沒有義務去照顧她。所以如果她突然出現的話，恐怕會令父親增加照顧她的義務，所以她一直也沒有聯絡父親。

「其實我不是想見他，只是好奇他現在的生活。」（《你儘管問》截圖）

19年來沒有身份

在漢娜出生後，父母很快就離婚了。在父親離開後，他很快便已經替漢娜登記了出生證明。但由於父親舊有的身份被取消了，所以連帶漢娜的身份也被取消。其實母親是可以從法律上找辦法替漢娜找回身份的，但因為母親實在太害怕父親會因此而再回來打擾，所以漢娜19年來一直也是以沒有身份證的情況下活著。

李壽根也感到十分無言（《你儘管問》截圖）

小、中學都沒有上過

因為沒有身份，所以漢娜一直也不能像一般的孩子一樣上學。19年來，她只能待在家中學習，只能考「檢定考試」（相等於高中畢業程度的考試）來證明自己有讀書。由於沒有身份也不能上學，漢娜一直也沒有甚麼朋友，只有住在附近的鄰居和她一起玩。另一方面，生病的時候，她連醫院也不能去。

想起那陣子的辛酸事，漢娜也不禁眼泛淚光。（《你儘管問》截圖）

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成人後憑自己找回身份

在19歲（等於香港的18歲）正式成人的時候，漢娜終於靠自己去找律師幫忙，成功找回自己的身份了。現年21歲的她，剛剛考完高中程度的檢定考試，正在準備上大學。不過她亦正在為自己的前路苦惱，從小的夢想是當演員，但如果為現實打算的話，她又覺得應該去學做糕點的學科。而主持人徐章勳則認為，因為她已經浪費了19年的光陰，所以應該做真的想做的事。

李壽根甚至為她安排了一個在劇團打工的機會，建議她一邊學做糕點，一邊參加演戲的劇團，看看自己的才能是否真的在演戲方面。（《你儘管問》截圖）

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