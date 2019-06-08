【韓流日常】具荷拉患抑鬱症企圖自殺　分析韓星壓力爆煲4大原因

韓國女星具荷拉日前疑在家中燒炭自殺，幸得經理人及時發現，搶救後現已甦醒。據悉，她患有抑鬱症，加上近日與前男友打官司，身心受創，所以企圖輕生。 其實，近年來也有不少韓星因抑鬱症走上絕路。風光背後，為甚麼卻有這麼多藝人選擇輕生？

具荷拉（topstarnews圖片）

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具荷拉企圖自殺

5月26日凌晨0時41分，女團KARA出身的女星具荷拉（28歲），被發現倒卧在家中，當時她已經失去意識。接報到場的警員表示，屋內煙霧瀰漫，懷疑她企圖燒炭自殺。她立即被送往附近的醫院搶救，現時已經恢復意識。據悉，她甦醒過來，連續向在場的人說了三句「對不起」。在企圖輕生前，具荷拉曾經於IG上載一張寫著「再見」的照片，令粉絲非常擔心。而她的經理人亦表示，她近日被各種是非纏身，所以患上了抑鬱症。

具荷拉曾於自己的IG上上載寫著「再見」的照片，不久後再刪除。（ig@koohara_）

兩年來4藝人企圖自殺

近2年來，已經有4名韓國藝人企圖自殺，包括SHINee的鍾鉉、演員河知苑的弟弟田汰遂、演員趙秀賢、以及具荷拉，當中鍾鉉及田汰遂已去世，其餘兩者則倖存。今時今日，韓流發展得非常好，遠至歐美地區也可以感受到韓流的人氣有多高。但在風光背後，韓星承受的壓力其實非常大，不少藝人曾經患上抑鬱症，甚至像具荷拉一樣選擇走上絕路。到底為甚麼會造成這樣的局面？

已故SHINee成員金鍾鉉（SM Official圖片）

【壓力爆煲原因1】過分依賴安眠藥

根據韓媒「업다운뉴스」的分析，作為藝人，平日工作繁忙，有時要拍劇，有時要製作音樂，生活作息通常都是不規則。很多時候也要通宵工作，甚至幾天不睡覺。一直維持著作息不定時的生活，睡眠質素也會下降。久而久之，不少藝人也需要依靠安眠藥才能入睡，而睡眠不足，即是令人類的腦部長期處於活動的狀態，這樣也會不斷產生壓力。這無疑是一個惡性循環。

具荷拉（Dispatch圖片）

【壓力爆煲原因2】私生活被入侵

作為藝人，公開的活動當然備受關注。但隨著智能手機的興起，資訊流傳的速度也變得很快，如果在街上偶遇藝人的話，拍低照片放上網，一定能引來很多人討論。而且藝人也有開通自己的SNS，不少「酸民」都會在SNS上留下惡性留言攻擊藝人。越受人愛戴的藝人，所承受的閒言閒語一定愈來愈多，甚至連他們的家人、朋友也會受牽連。早前具荷拉進行了雙眼皮手術，於SNS上上載自拍照，就引來很多人的惡性留言，相信也造成了很大壓力。

具荷拉於IG上載自拍照後，引來大批惡性留言。（ig@koohara_）

【壓力爆煲原因3】過分追求完美

韓流之所以能這麼成功，其中一個原因是因為韓流所展示的東西，從頭到尾都總是非常完美。想要出道？一定要經過嚴格的訓練。不少偶像當練習生的時間超過5年，最近參選《PRODUCE X 101》的練習生朴善浩，原本已經出道當演員，但原來他本身一直都是想當歌手，已經當了練習生十年多也沒能出道，可想而知韓流的競爭有多激烈。

韓媒「미디어파인」就以SHINee的鍾鉉作分析例子。他出身大型娛樂公司SM Entertainment，是不少人夢寐以求的工作地方。2009年5月25日以SHINee出道的他，一出道便成功拿下音樂節目的1位，亦是不少練習生的夢想。另一方面，音樂才華非常豐富的他，還不斷挑戰，自己作曲作詞做音樂，作為「製作人」也有很出色的表現。不過，要維持人氣，的確不是一件容易的事。而鍾鉉本身也是一個自我要求較高的人，他不斷要求自己要向上，那份負擔不知不覺便形成了壓力。

鍾鉉曾經於IG上上存象徵抑鬱症的「blackdog」（ig@jonghyun.948）

【壓力爆煲原因4】成名很難、失勢很易

去年韓國校服公司「ilovesmart」進行了一項關於青少年最想成為的職業的調查，結果顯示每4個受訪者就有1個的夢想是成為「藝人」，成為「青少年最想成為的職業」的第1位。針對現時流行的趨勢，韓國本土有超過一萬間提供有關娛樂事業訓練的學院。每年數萬名「藝術志願生」畢業，能出道的人只有一千名。當中一出道立刻成功的，每年可能只得十人。韓媒「미디어파인」形容，成功率只得1%的韓流業，「比起要當上每5年選1次的韓國總統更加困難」。

雖然要登上癲峰是難上加難的事，但要從山頂掉進谷底，卻是很容易的事。拿具荷拉所屬的原組合KARA作例子。2007年出道的她們，曾經是紅極一時的女子組合，除了在韓國之外，在日本的人氣也非常高。但自從2014年有2名成員退出後，她們的人氣開始下降。直至2016年，具荷拉與公司解約後，她的事業發展更加停滯不前。曾經，她也是一名當紅女星，廣告、綜藝接不停。但如今，她卻變成了一個被別人說「只懂整容」的人，落差的確很大。

曾經在舞台上發光發亮的具荷拉（OSEN圖片）

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