【新生代作家】盤點香港10大網路文豪　連登仔出身全部榜上有名！

群雄逐鹿，試問今日誰能問鼎香港網路文壇？近呢十年，香港文學掀起咗新嘅浪潮，真係成個亞洲都有人睇！邊個話文學一定係好悶好嚴肅無人睇得明？除咗教科書，我哋仲點樣接觸文學作品？無錯，呢個就係網路媒體喇，好似高登講故台咁，聚集咗一堆出色嘅網路文學作家，吸引成千上萬嘅讀者，仲出埋實體書，拍埋電影。香港人最鍾意踩自己人，不時都批評香港係文化沙漠，但其實香港都有好多新生代寫得又拍得，喺網路自成一個世界。香港網路文學發展咗咁耐，咁到底今時今日邊幾個文豪最多人講？今日就等DailyView用網路大數據話畀各位知，香港網路10大文豪係邊個喇！

DV小教室：香港網路大數據觀測咗近萬個網站頻道（而且不斷增加ing），包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG同埋各大討論區、Blog......透過強大嘅網文爬梳觀測，攞到巨大嘅資料樣本數，拎到上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

十、 大埔名人，Mr. Pizza

Mr. Pizza同向西村上春樹差唔多時間喺高登講故台寫文，佢寫嘅《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》，簡直成為全港網路界嘅熱門事件。就算網上有得睇，喺2012年出版嗰陣，仲賣破過萬本。陳果改編埋做電影，喺2014年上映，仲入選第64屆德國柏林國際電影節。Mr. Pizza近年都仲有寫小說，好似《1984》咁，大家有興趣要睇埋喇！

Pizza寫嘅《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》，簡直成為全港網路界嘅熱門事件。（誠品書店網站／DailyView網路溫度計）

九、同林夕合作，Middle

神秘嘅Middle，很少露臉，冇咩是非，但係紅遍台港澳，可以話係香港網路作家嘅長青樹。2006年開始寫Blog，直至今日已經過百萬fans，出版過多本散文、小說集，最出名嘅緊係要講佢同林夕合作嘅《閉起雙眼你最掛念誰》喇！哇，林夕喎，真係好多人想同佢合作都恨唔到架，但Middle就做到。十七個故仔，十七首歌仔，邊讀邊聽，真係好鬼感動！

2006年開始寫Blog，直至今日已經過百萬fans，出版過多本散文、小說集，最出名嘅緊係要講Middle同林夕合作嘅《閉起雙眼你最掛念誰》喇！（Facebook@Middle／DailyView網路溫度計）

即睇前8大香港網路文豪▼

+ 11 + 10 + 9

網路文學力證香港絕非文化沙漠

香港一直俾人話係文化沙漠，根本就無咩藝術歷史咁喎，又話新一代唔睇書無學識咁，但事實又係咪咁呢？世界不斷咁變化緊，或者我哋轉個方向諗，其實網路文學都係香港本土文化，有好多地方值得欣賞，亦都盛載咗香港本土特色、歷史同語言。如果我哋咁樣睇，就知道香港其實仲有好多後生仔，係有睇書嘅，只不過係閱讀形式轉變咗啫。每個時代都有嗰個時代嘅文學，我哋又點樣可以批評呢種網路文學無價值呢？今次我哋細數呢10個香港網路作家，見到佢哋寫得咁鬼出色，又受咁多讀者歡迎，真係力證香港根本唔係文化沙漠！

分析說明：本研究資料分析時間範圍為2018年03月20日至2019年03月19日，共一年。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『香港十大網路作家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

香港十大網路文豪。（DailyView網路溫度計）

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