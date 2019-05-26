【員工福利】後生打工仔最在乎的10大福利　年年加人工竟然包尾？

找工作經驗人人有，過去大家都幻想著「錢多事少離家近」的理想工作，但真的有這種好缺嗎？現代人打開求職網找工作，除了看薪水高不高、工作辛不辛苦，也不忘點進公司網站看看福利美不美好，其他如紅利獎金、良好的升遷培訓制度、年終、員工旅遊等，哪一種又是大家最關心的？今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找工作沒有trivago，但是有這些福利就很夠！

第10名：起薪高、每年固定調薪（ 韓劇《未生》劇照）

第10名：起薪高、每年固定調薪

過去我們常嚷嚷的14K、15K台幣低薪標準，作為大學畢業學歷，這個價碼在如此高物價的現在來說，不僅生活品質欠佳，更是稍嫌羞辱人，打拚一個月卻無法養活自己，任誰上起班來恐怕都不是太開心。然而在同樣的領域中，也是有起薪高的企業，提供給員工實質的保障，像是國內外都極知名的鼎泰豐，在餐飲業來說起薪直逼4萬台幣，雖然應徵條件嚴格，但福利條件優於其他餐飲，顯見企業尊重員工，員工也更願意付出。

第9名：完善的托兒制度

增產報國！但身在夫妻兩人都要為養家打拼的時代，雙薪家庭對於小孩的顧養就很看重，除了託父母、找保母，若是上班時也能有空間和安心的環境養兒，簡直是超完美的工作！

許多企業為了不讓員工上班時還要擔憂孩子狀況，也提供安全、安心的托嬰育兒空間，因此有完善的托嬰福利是不少爸媽的首選，像是經營超過20年的中華汽車幼兒園，企業砸700萬設立照顧員工小孩，配合員工上班作息時間，也能更安心。

第9名：完善的托嬰制度（《BB來了》劇照）

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月09日至2019年04月08日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『企業福利』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

10個年輕人超在乎的公司福利。（DailyView網路溫度計）

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