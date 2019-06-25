f(x) Luna親授3招減肥秘技　去水腫、瘦面、收副乳！

來到夏天，又是一眾女生「哂身材」的日子了。近日韓團f(x)的成員Luna於節目上分享自己的減肥大法，只需3招，就可以變V面、去水腫和收副乳！

Luna（ig@hermosavidaluna）

f(x)成員Luna近日於節目《Next Beauty Creators》中分享了3大減肥秘訣。其中主持人之一的造型師韓惠妍表示，自己近日到髮型屋弄頭髮時，得知到有一種名為「Idol水」的減肥飲料。喝了10至20分鍾後，水腫都被排走了。

造型師韓惠妍分享自己親嘗「idol水」的效果（《Next Beauty Creators》截圖）

【方法1】Idol水

Luna亦表示，自己3個月減了8kg，也是喝了這款idol水。「不少model進行短期減肥時，都是用這種方法的。」這種idol水的做法很簡單，就是用「綠茶泡出來的水＋少量糖」。喝了之後，很快便能有效地消除水腫了！

「喝了之後10至20分鐘內就會去水腫。」（《Next Beauty Creators》截圖）

【方法2】頸部按摩

除了Idol水之外，Luna還介紹了一種按摩頸部的方法，可以有效瘦面。方法很簡單，只要用雙手的中指，從頸部的下至上推上去，推至耳珠部份後，用力按3秒。按完之後，手勢轉成「V手」，然後繼續再上推，推至耳朵頂部後，再用力按壓3秒。將這套動作重覆大約10次。這套按摩動作是幫助通頸部的淋巴，並減少頸紋，從而達至V面的效果。

首先用中指從下至上按摩，推至耳珠按壓3秒

轉為V手後，推至耳朵頂部，按壓3秒

【方法3】腋下按摩法

不少女生都因為「副乳」而不敢穿小背心。Luna這個「腋下按摩法」就幫到大家了！只要把手抬高，找到在腋下的凹凸位置，然後大力地拍打300下左右，副乳的肉肉便能馬上收起來了。

腋下按犘法（《Next Beauty Creators》截圖）

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