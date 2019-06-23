【整容】日女花3千萬円整形300次　全因媽媽多年重覆一句話

撰文：許桂洋
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青春期，是青少年開始建立自我價值的重要階段，他人的意見會間接影響自我觀感，特別是為人父母的，往往可能因為簡單的一句話而影響孩子一生。
日本一位40歲的女士近日出席電視節目，分享自己22年來豪擲3000萬円整容300次的心路歷程，原來一切都源自媽媽的一句話。
椿小姐的動刀處遍及全身。（Instagram@tomomitsubaki）
因媽媽的一句話開始整容
今年40歲的椿朋海小姐被稱為「整形Monster」，自18歲起整形逾300次，光是臉上的整容手術已超過2000萬円，全身上下總花費金額更超過3000萬円（約216萬港幣）。
她近日出席電視節目分享自己的整形歷程，表示自己整容全因媽媽嫌她醜，每逢新年等節慶聚會時，都會當著親友面前說她是個「可憐的孩子」，令她產生強烈自卑感。
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靠整容飛黃騰達
整形後，椿女士的陪酒事業漸漸攀上高峰，曾經月入超過260萬円（約18.8萬港幣），其後更創業成為香檳塔公司的老闆娘。去年從北海道引退，來到東京追尋自己的模特夢。
平日亦會於社交網絡分享近況（點擊圖片觀看）
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