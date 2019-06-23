【整容】日女花3千萬円整形300次　全因媽媽多年重覆一句話

青春期，是青少年開始建立自我價值的重要階段，他人的意見會間接影響自我觀感，特別是為人父母的，往往可能因為簡單的一句話而影響孩子一生。

日本一位40歲的女士近日出席電視節目，分享自己22年來豪擲3000萬円整容300次的心路歷程，原來一切都源自媽媽的一句話。