日本爆紅烤番薯貓老闆現真身　脫下貓服竟是金髮女裝大叔？！

相信有少人都知道這隻來鼎鼎大名的貓老闆，網路上不時會流傳著牠在街上邊賣蕃薯邊賣萌的影片。 近日有日本節目特地前往鳥取縣採訪牠，沒想到竟能說服牠現出真身...

貓老闆真的超級可愛！（Facebook@Takefumi Higuchi）

山田三毛貓



這位貓老闆自稱為山田三毛貓（山田ミケ猫），於鳥取縣倉吉市擺檔賣烤番薯，因其超高品質的貓服而爆紅。



而且當牠說話時，貓嘴也會跟著動，配合可愛模樣，成功融化千萬網民的心，亦是當地吉祥物般的存在。

經過數年苦心經營，由當初的小車，變成現時較大規模的流動烤番薯店。（Twitter@ZeroZero93）

貓老闆變女裝大叔



日本電視台節目《月曜夜未央》近日到訪當地探望貓老闆，請求牠脫下貓服現真身。起初貓老闆並不願意，但經節目組死纏爛打後，終於答應以真面目示人。



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沒想到這麼可愛的貓服下，竟然是位女裝大叔，到底粉絲們知道後會有甚麼反應呢？



自製高質貓服



其實貓老闆的服裝全是自己親手製作，而且還會接受客人的訂單，平日亦會於網上分享製作過程及自己的「美照」。



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