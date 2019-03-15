安老業青黃不接　90後年輕人不怕工作厭惡　藉護理長者覓滿足感

安老業人手短缺，26歲的莊慧軒是少數願意入行的年輕新人。莊自小尊崇護士職業，兩年前投身安老院舍，任職健康護理員，其後繼續邊做邊進修，以成為登記護士做目標。她認為，雖然工作上有令人厭惡的地方，例如需要處理院友潰瘍傷口和協助插尿喉等，但能夠解決長者護理問題，減輕他們生活痛苦，對此感到滿足。有安老院舍僱主稱，不介意年輕人視院舍為護士培訓的「跳板」，最重要先吸納更多年輕人入行，以紓緩人才荒的問題。

26歲的莊慧軒認為，行業工作性質雖然有令人厭惡的地方，但難夠幫助長者解決問題，感到滿足。（盧翊銘攝）

26歲的莊慧軒自小尊崇護士職業，八年前中學畢業，輾轉之下決定入行，2014年先修讀診所助理護士證書，同年再報讀公大護理學高級文憑，2016年底終取得登記護士牌照。在修讀文憑課程期間，慧軒已加入安老院舍擔任護理員。

協助插尿喉、照料潰瘍傷口 解決長者難題有滿足感

慧軒指，同意行業工作性質有令人厭惡的地方，例如需要處理院友潰瘍傷口，「傷口化膿，流著黃水」，亦需要協助他們插胃喉和尿喉；過程若準備工夫不夠仔細，或會接觸到院友嘔吐物及排洩物等，並非人人可以接受。不過，慧軒坦言，「做得呢行預咗」，最重要自己能夠協助長者解決護理問題，減輕他們生活痛苦，對此感到滿足。

在安老院舍工作兩年，她期望明年進修成為註冊護士後，能轉職公立醫院，增加工作經驗。（盧翊銘攝）

會因長者痊癒家屬釋懷而感高興

慧軒續指，有不少家屬最初安排長者入住院舍時，會感到內疚及難受，認為自己無盡到照顧者的責任。她指，試過有婆婆入住院舍前，因行動不便，在家中長期卧床，令皮膚出現壓瘡。

但是，婆婆入住院舍後，得到合適照顧，兩個月後傷口逐漸痊癒，家屬見到婆婆身體情況有改善，才對入院決定釋懷，她亦為此感到高興，工作受到肯定。她去年獲選參加資歷架構學習體驗獎勵計劃，取得3萬元獎學金，參與為期５日澳洲腦退化症的研究會，增進照顧相關病者的知識與技巧。

盼明年畢業後成註冊護士 轉職公院增工作經驗

在安老院舍工作兩年，現為登記護士的慧軒表示，短期目標是成為註冊護士，故2017年9月起再修讀公大精神健康護理高級文憑，若一切順利，有望明年畢業。她期望屆時再轉到公立醫院工作，累積更多經驗，日後再重返安老業服務。

安老院舍負責人謝偉鴻（圖左）與謝偉年均認為，行業人手短缺，需要改善行業形象，以吸引年輕人入行。（盧翊銘攝）

安老院舍僱主：不介意行業做年輕人「跳板」

慧軒僱主謝偉鴻表示，安老業人手短缺，青黃不接，以其院舍集團為例，目前有約500名員工，當中僅不足一成，年齡為30多歲或以下。他認為，年輕人未必怕辛苦，但主要認為安老行業工作性質厭惡，抗拒入行。

謝偉鴻表示，為了吸引年輕人入行，不介意院舍被視為晉身護士行列的「跳板」，讓有志做護士的年輕人，先到院舍擔任護理員，邊做邊進修，最快三年後成為註冊護士後，再跳到其他醫療機構工作。

謝坦言，雖然會有人才流失問題，但最少可以先吸引年輕人入行，部份或會留下繼續工作，解決人手不足的問題，而部份選擇離開的，不排除日後會重返行業，長遠而言，對行業發展有好處。

外傭照顧長者非容易 且不能治本

至於早前盛傳政府正研放寬外傭在津助院舍工作，謝則認為建議涉及複雜問題，例如要處理外傭住宿、保險問題等，並非容易。他又認為，行業不能單依靠輸入外勞，就能解決問題，培訓本地人才才是治本方法。