北斗百裂拳 、龜波氣功　網民票選7大「最帥動漫必殺技」

小時候看動漫，當見到主角使出自己的必殺技時，你有否覺得很熱血，很帥氣，在同學面前很「中二病」地模仿一番？ 最近日本網站goo Ranking的網民票選了「動漫史上最帥氣招式」。結果近年的「Jump三巨頭」，即《One Piece》、《火影忍者》及《死神》居然都進不了前列。現在就看一看有那些人的必殺技打敗了路飛及鳴人，你們又有否曾經模仿過？

第7位 天翔龍閃 《浪客劍心》

主角緋村劍心的拔刀術，用來應付可瞬間打出九刀的「九頭龍閃」。動作是左腳踏前，右腳向後，在拔刀的一刻亦是出招的一剎。帥氣的地方就是每次在生死一線間超神速出刀，每次一出招就是致命一擊。動畫中劍心大叫「天翔龍閃」，一度閃光後看見對手中劍一刻，確實在高手對戰一招分勝負的帥氣。

第6位 北斗有情破顏拳 《北斗之拳》

這招是樣貌像耶穌，拳王拉歐的弟弟托席使出。出拳前全身會發放聖光，然後舉手向兩邊爆發激光，身體沒有接觸下已然擊中對手。中拳者一開始身體會不停扭曲，但感覺會像置身於天堂般的舒適，其後身體再爆烈而死。富有愛心的托席在漫畫第一次展現這一招時，一句「起碼你們感受不到痛苦」確實非常帥氣。

第5位 邪王炎殺黑龍波 《幽遊白書》

《幽游白書》中最有魅力的角色 – 飛影的必殺技，也是邪王炎殺拳最強的奧義。這招就是召喚魔界的黑火焰化身成黑龍，一舉燒死對手。但飛影使出此招時必須具備一定妖力，否則會被黑龍吞噬。這一招之強只有全動漫最強角色之一，魔界三巨頭的軀可擋下，但也讓她HP大減，打破了她的千年枷鎖。

第4位 天馬流星拳 《聖鬥士星矢》

「燃燒吧！我的小宇宙！」星矢的必殺技「天馬流星拳」是整套漫畫的標誌，也是動漫界最耳熟能詳的招式之一。天馬流星拳的拳速最大威力時會達至光速的速度，而根據日本專門以科學研究動漫的著名作者柳田理科雄所說，天馬流星拳的拳速大約1秒可打出8817萬4200拳，即星矢可以在1.5秒內就可以打到全日本人一拳，威力可想而知。

第三名 魔貫光殺砲 《龍珠》

笛子魔童的標誌性絕技。首先將所有力量集中在手指上，然後舉起指著額頭，力量就能夠透過額頭發出激光砲，威力可射穿世界上最堅硬的盔甲。如果在現實模仿出來，就只是擺擺手指在額頭上，比起必殺技，感覺更像是一個人用念力或意志力擊倒對方。小編覺得如其說這招是「帥氣」，不如說是「中二」。

第二名 北斗百裂拳 《北斗之拳》

主角拳四郎最想使出的絕招。整體來說就是用手發出超高速的攻擊，在最短的時間內把對手的死穴點中。只要點中了死穴，對手便會破裂而死。在發動這招時有兩個特點，其一是拳四郎在出招時會不停大喊，據說是為了紀念李小龍，模仿他出腳時「呀喳」的一聲；其二當然是擊中對手後的那句「你己經死了」，成為了動漫界名對白之一。

第一名 龜波氣功 《龍珠》

就算你不看動漫，都一定知曉什麼是「龜波氣功」。雙手在腰間合成花萼狀，然後慢慢喊出「Ka、Me、Ha、Me、Ha」，最後雙手推出，發射一道光束炮。試問有那一個小朋友未曾扮演過孫悟空使出「龜波氣功」？這招動漫必殺技影響力無遠弗屆，就連香港電影《超級學校霸王》、《唐伯虎點秋香》及電視劇《強劍》也出現過這一招。

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