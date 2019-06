N個超感動的動漫金句　超有共鳴　這一句很多人看哭了！

日本的動漫作品紅遍中外,成為不少人的童年回憶,即使長大成人,一幕一幕還刻印在我們的腦海中。在他們講出一些人生的體驗時,坐在螢幕前我們,就像經歷和參與了他們的人生。

《千與千尋》截圖

你會記得動漫角色的口頭禪嗎?不少動漫角色都有其獨特的口頭禪,「真相只有一個!」、「我很想打籃球」、「哆啦A夢!幫幫我啊!」,一聽到這些對白,一幕幕畫面就浮現在腦海中。但其實在動漫中,他們並不止是如此空乏地說這些口頭禪。某些角色說了一些不起眼的說話,但裡面的意思卻與你的生活很有共鳴,讓你視為人生格言。近日,網民將自己埋藏心底,印象深刻的對白分享出來。現在就讓我們來看看究竟有哪些觸動靈魂的名句吧!

最讓人印象深刻的動漫台詞

《鋼之煉金術師》

等價交換!我的人生給你一半,所以也將你的人生一半給我吧!

整套動畫都用「等價交換」去貫穿起來,無論想要得到什麼,都要付出相應價值的東西來進行交換,氣氛相對沉重。然而在動畫的尾聲,害羞的小豆丁愛德華居然主動向溫莉說出這句台詞,坐在電腦前得小編忍不住尖叫了出來。啊!小豆丁終於長大了!這麼霸氣的求愛宣言,小編絕對應該寫下來跟女神表白!

《鋼之煉金術師》截圖

《FateStayNight》

People die if they are killed.(人被殺就會死。)

在Nicki Minaj在歌曲《Starship》中,說出了一句「飛船都會飛(starships were meant to fly)」之前,想不到衛宮士郎已經說出了一句「阿媽係女人」的偉大格言。其實,配上動畫中的上文下理,這可是一句感人的名言。為了擊退敵人,衛宮士郎寧願失去超人的恢復能力,也要將能力歸還給Saber,並很威風地說這一句「人被殺就會死。」。然而,士郎有沒有想過這一句很難理解啊!

《Fate Stay Night》截圖

《叛逆的魯路修》

你知道雪為什麼是白色嗎?因為它已忘記自己曾經的顏色。

當年,看到C.C.與魯路修淡然地說出這句話,小編的眼淚如泉湧般流下來。C.C.因為擁有著不老不死的能力,已經在世上生活了好幾萬年。對於她來說,經歷了這麼多年,面對生命的無常和社會的險惡, 為了在帝國生存下去,只能不斷用面具偽裝自己,卻想不到最卻遺忘了自己真正的面貌。C.C.用雪來比喻自己失去了生命的色彩,幸好得魯路修提醒,才懂得樂觀面對世界,及尋找生活的美好之處。

《叛逆的魯路修》截圖

《夏目友人賬》

即使這樣,我也覺得能遇上你真的太好了。

這部動漫維持著夏目一貫的風格,溫馨而治癒。夏目因為各種理由,需要歸還妖怪的名字,並踏上了歸還名字的路途,但卻隨著友人帳冊愈來愈薄,夏目卻收穫了很多妖怪的友情,越發沉重。但即使再沉重,夏目卻從未後悔認識這群妖怪朋友。他閒心一期一會,每一段相遇都是一段緣分。特別是夏目和貓老師藕斷絲連的關係,更讓人感受到夏目與貓老師之間彌足珍貴的「愛情」啊!

《夏目友人帳》截圖

《千與千尋》

不要長太胖,否則會讓人宰了吃的!

這一句會上榜,絕對是因為這一句是女生減肥時的必備名言!如果知道自己會被人宰了吃,誰會吃太多啊!但大家還記得這一句的出處嗎?千尋的父母因為一時貪念,進入了神的領地,吃了他們的食物,卻想不到會遭受神罰,由人類變成肥豬!千尋為了贖回父母,唯有在湯婆婆的手下工作。在離開父母前,千尋不放心在豬欄的父母,因此流著眼淚說這一句話,讓在電腦旁的小編心驚膽跳——不夠膽吃太多了啊!

《千與千尋》截圖

這些動漫的對白,真的一直留存在小編的心中,再次聽見這些對白,令小編非常感動啊! 你還記得其他難以忘懷的動漫金句嗎?拉動下圖有沒有你心目中的對白吧!如果沒有的話,留言分享給大家看一看吧!

▼▼▼▼左右拉動看更多超感動金句▼▼▼▼

+ 2

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】,決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行,一起來見證大專歌王的誕生!

購票詳情:

門票價格 -$130/$150

<購票請按>