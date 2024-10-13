「吃精液可養顏美容」網絡瘋傳！醫生認同：但須吃到這個量才見效
撰文：ETtoday
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網路上不時瘋傳「吃精液可以養顏美容」的說法。對此，泌尿科醫生高銘鴻表示，精液的確是有很多營養，但大部份還是水，真的要吃到可以養顏美容要好幾公升，「記住這是精液，不是精華液。」
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高銘鴻近日拍片，被問到吃精液真的可養顏美容嗎？他回答，其實可以的，精液裡的確是有很多營養，像是腦內啡、前列腺素、雌激素、泌乳激素、催產素、黃體素、各種維生素、礦物質、蛋白質、鋅、鉀、鎂、鈣、檸檬鹽酸，可以養顏美容抗抑鬱。
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高銘鴻說，但是精液大部份還是水，真的要吃到可以養顏美容要好幾公升：
「記住這是精液，不是精華液，倒不如就吃營養品就好。」
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而且要注意一件事，有些人可能有性傳染病：
「你本來要養顏美容，變成毀容。」
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至於男生若吃比較多蛋白質食物，精液會比較有營養嗎？高銘鴻指出，會比較有營養。
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