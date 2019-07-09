迪士尼公主着藍色裙有原因？　造型配色背後有洋蔥！

嗚嗚嗚…從小地方都能看出迪士尼精神啊！迪士尼動畫自推出後陪伴許多人成長，其中美麗善良的公主群更是所有女孩的最愛，也是從小到大夢想成為的角色。不過眼利的你注意到了嗎？這群公主不約而同擁有藍色服飾，為甚麼呢？嘿嘿…現在就讓R夫人告訴你！

正所謂「人要衣裝，佛要金裝」。衣服款式、顏色向來是展現個人風格、特色的重要途徑。因此，喜歡甚麼顏色會間接反映出一個人的內心狀態，同時釋放出獨有的能量磁場。所以說啦～公主群這款招牌藍又名「迪士尼藍」（Disney Blue），是給大家帶來希望的色彩，呼應迪士尼一直以來讓眾人充滿夢想和希望的形象。

即睇一眾迪士尼公主藍裙造型▼

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然而，對於這項「藍色」訊息，色彩權威Pantone執行總監Leatrice Eiseman表示：

藍色是充滿期待和希望的顏色，它具有讓人信賴的感覺。

不過其以往總出現在男性身上，就像男嬰周邊物品，我們習慣挑選藍色系的。因此迪士尼將藍色賦予女性之舉，無疑是想藉此傳達男女生而平等的精神，同時鼓勵年輕女性追求獨立自主，擁有優雅、清爽和不凡的人生。

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