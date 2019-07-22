【元朗黑夜】YouTuber大J籲同業為年輕人發聲　勿為利益埋沒良心

自從逃犯條例修訂解大批港人上街後，香港知名 YouTuber「大J」（Jason） 6月開始多次製作討論時事議題短片，至昨日（7月21日）「元朗黑夜」後，大J再於社交網站facebook發文，呼籲香港YouTuber同業利用影響力「去做啲嘢」，更指若因公司合約「不容許你發聲嘅，而你係想發聲嘅，同我講，如果有解約金要畀嘅，我幫你畀！」

大J：有責任做正確的事



大J發文以「To 所有香港YouTuber」為首，大J指自6月頭開始的逃犯條例修訂風波，「香港不斷發生大大小小不公義事件。你可能希望保持中立，保住自己飯碗，而一直不發聲」，然而「作爲一個有知名度嘅人，雖然並不一定要為各大事件表態」，但對於元朗發生的激烈衝突，「你仲可以保持中立？你仲可以唔利用自己嘅影響力，去做啲嘢？！」



大J 又表示：「「上網睇YouTuber嘅觀衆，大部分係小朋友同年青人。我地係有責任做正確的事，將正確既思想傳達落去。」他續稱：「如果你係因爲同現有公司合約，或公司不容許你發聲嘅，而你係想發聲嘅，同我講，如果有解約金要畀嘅，我幫你畀！」有關帖文發出約1個半小時後，已經獲得近3萬個讚好。

Facebook@Jason - 大J

大J是香港最受歡迎YouTuber之一，2012年起開始分享生活及打機短片，至2015年6月成為香港首名影片觀看次數突破1億YouTuber，據稱年收入過百萬港元。

曾稱因表態損失6位數贊助

自6月《逃犯條例》修訂觸發大型遊行後，大J開始製作反對修例及「光復屯門」等短片，一度被指「博上位」，他曾於YouTube上留言回應：「自從6月頭開始我係YouTube、Facebook、Instagram公開表態之後，已經有好多中國資金既客戶停止同我合作，當中包括實體產品，手機遊戲等等既宣傳工作。連帶原本已經傾好晒但忽然被取消既工作，保守估計我損失應該超過6位數字。」他反問批評者：「博上位？你博俾我睇下！」

7月21日 ── 元朗黑夜圖

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