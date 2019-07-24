【韓流日常】PRODUCE X 做馬爭議不斷　律師、議員也發聲要求解釋

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》已經於7月19日正式完結。不過，近日不斷有網民發現各練習生的票數差異非常奇怪，質疑節目組做馬，並要求他們正面回應及給予解釋。事件發生一星期，造馬風波越鬧越大，就連法律系教授、韓國國會議員也發聲，要求查明真相。

不少粉絲對金旻奎（中）和李鎮振（右）被淘汰感到非常意外。（《PRODUCE X 101》截圖）

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票數做馬爭議

選秀節目《PRODUCE X 101》已經於7月19日結束。其中出道組合「X1」的中心成員將由獲得第1名的金曜漢擔任，其他成員包括金宇碩、韓勝宇、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南到賢、車俊昊、姜敏熙以及李垠尚。不過，在比賽結束後，隨即已經有網民發布有關「票數做馬」的數據分析，其中1至20名的練習生票數差額，被發現都是以某幾個形式組合而成。

1-20名最終票數差異換算表

從圖表上可見，第1及2名、第3及4名、第6及7名、第7及8名、第10及11名的票差都是「29,978」，而第8及9名、第9及10名、第16及17名、第17及18名的票差都是「7,495」，而第15及16名、第19及20名的票差都是7495的10倍「74,945」。不只如此，將20名練習生最終票數以逆算方式得出來的結果發現，它們的「常數」（共同的數值）竟然都是「7494.442」。

另外還有網友發現，有不少練習生的最終票數，都是由第20名TONY的票數再加另一名練習生的票數得來。

節目組：計算過程中出了問題，但沒有影響結果

《PRODUCE X 101》的電視台Mnet於7月24日發表聲明，表示負責計算的工作組於收集投票數，於計算投票率的過程中發生了一點問題，但強調「完全沒有影響練習生排名的變動」。而「DC INSIDE PRODUCE X 101 GALLERY」則表示會自組「調查委員會」，並揚言會採取法律行動。

節目的PD 安俊英（STARDAILYNEWS圖片）

法律系教授：有機會構成欺騙罪背叛罪

韓國建國大學法律系鄭然德教授近日於YouTube上載影片，講解有關節目造假之事件。他表示，根據網民分析的數據，1至20名的票數差距「顯然是固定的公式」。而在決賽當天，「國民製作人」（粉絲）是需要發短訊至指定號碼投票，而每條短訊收費為100韓圜（約港元6毫子）。如果製作組真的操縱了結果的話，他們有可能涉及收取利益，因而構成「電腦欺騙罪」。除此之外，因為節目一直強調「請投票給您的少年」，其實是將投票權及決定權給予國民製作人，如果真的做馬的話，就是構成「商業背叛罪」。

建國大學法律系教授鄭然德（YouTube@정교수지식채널)

議員：從業欺騙、僱用貪污

韓國國會議員河泰慶亦就事件表態。他認為是此事件涉及「僱用貪污」以及「從業欺騙」。各項數據分析都顯示，各練習生的投票數差額都能用公式解算出來。他亦表示，自己認識的數學學家亦認為，在20個數字中能出現這麼多「巧合」幾乎是沒有可能的事。「現在我們不知道到底實際的排名有沒有因為這樣的票數差異而改變，要求節目組交出真實的數據，並讓警察介入，調查事件」。

宣傳海報上寫著「投票給您的少年吧」（facebook@produce101)

節目組自打嘴巴、踐踏年輕人的夢想

自2016年開始舉辦的《Produce 101》，不論是大型還是小型的娛樂公司，甚至是個人練習生也希望挑戰，為的只是獲得一個出道的機會。節目之所以能有這麼高的人氣，最大的原因是因為練習生努力向著夢想進發的目標，令不少觀眾引起共鳴及令他們感動，所以就算節目完結後，不少被淘汰的練習生也能維持很高的人氣。不過，節目正因為做馬風波，漸漸失去透明度和公平性。

《PRODUCE X 101》

如果賽果是與練習生的努力無關，而是被「幕後黑手」控制的話，節目將會失去最大的意義，亦將會是《PRODUCE》系列的大危機。不旦有人認為「就算投票也沒用」、「可能過程是被操縱」，節目的存在價值將會漸漸消失。不過，其實《PRODUCE》起爭議已經不是第一次的事。過去幾季一直都有「惡魔剪輯」的爭議。有人認為，只要不是節目PD安俊英的「愛將」，就將會被惡魔剪輯，只將其醜態剪出來，好的一面全被剪走。今季拿了第2名的金宇碩懷疑曾被惡魔剪輯。