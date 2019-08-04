【性愛那些事#9】用性玩具開發身體9個技巧　除了G點之外更有C點

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。 性玩具不只用來滿足自己，更可以用來滿足伴侶？如何利用性玩具，令雙方都可以享受到性愛的樂趣？奶茶妹請來性教育工作者、Sally Coco 創辦人Vera Lui，為大家解答。

女生學會開發自己的身體，可進一步享受性愛的樂趣。（網上圖片）

性愛從來不是一個人的事，如何令雙方都可以在過程中，得到美好的感受，對一對情侶來說是一個大課題。性教育工作者、Sally Coco 創辦人Vera Lui表示，原來性玩具除了可以滿足自己的性需要之外，亦可以用來開發自己。不過她認為，首先要先了解自己的身體，再用手指、性玩具等輔助，發掘自己的敏感帶。

原來女性身體的敏感帶，不只存在於陰道，連皮膚都可以敏感帶，而除了G點之外，更有較難開發的C點，如何一步一步找到自己的敏感帶？

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