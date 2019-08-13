日本廁所門畫大象、長頸鹿到底係咩意思？

走在路上突然內急來到廁所，一走進看到左右兩扇門上分別貼著大象和長頸鹿的圖案，你會怎麼選呢？近日爆紅懸疑日劇《輪到你了》在日本SNS上掀起一股全民推理的熱潮，目前第二季正在熱播中，收視率不斷飆新高。在第一季結束後，於6月23日播出〈特別編〉，描述男女主角從相識到結婚的戀愛故事。其中，有個影片片段引起網友熱烈討論，女主角菜奈受到兇手的脅迫，要在大象或長頸鹿選擇一個，女主選擇長頸鹿結果死亡，她的老公翔太則活了下來。

爆紅懸疑日劇《輪到你了》近期熱播中。（《輪到你了》海報）

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大象、長頸鹿代表什麼意思呢？其實這是日本人都知道的小常識，也就是指男生、女生的意思。一般廁所會以文字、圖示、顏色等來區別性別，男女生頭像、煙斗高跟鞋等都是常出現的標示，但日本廁所卻通常以長頸鹿、大象做為區別。

曾經有網友在臉書社團「爆廢公社」上表示，他到日本遊玩時突然內急想找廁所，沒想到竟然看到兩扇木門，一扇上面是大象圖案，另一面則是長頸鹿圖案。正在猶豫間他趕緊上傳照片並發文求救，「哪一個才是男廁，在線等挺急的」。

網友貼出日本廁所標示照片求解答。（Facebook@爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛熱情回覆「你先上在門口吧」、「你進去之後如果有女生尖叫那間就是女廁」、「打開門看一下不就好了嗎？」、「那是給大象和長頸鹿上的，有說你可以進去嗎？」。

雖然多數網友認為大象是男廁、長頸鹿是女廁，但理由都很奇葩，「蠟筆小新都畫大象」、「彎的就大象，直的就長頸鹿」。最後，有內行網友專業回答，「因為大象鼻子噴水和男性小便很像，長頸鹿不論公母，上廁所都是叉開腿」，才為眾人解惑。

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