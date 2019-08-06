日本珍珠奶茶狂潮3大因素！　少女呃like先係爆紅主因？

2019年，日本國內似乎又一次迎來了珍珠奶茶熱潮，但是本次的熱潮與過去相比究竟有甚麼不同呢？

7月9日，位於大阪難波的購物中心新開了一家台灣的甜品店“台灣甜商店 NO Walk”，開店當天，店內店外排滿了前來品嘗的顧客。一名20歲學生顧客在品嘗了店裏的人氣珍珠奶茶後評價道：

糯糯、爽滑的口感，非常的好喝。

店裏的奶茶原料選用的是產自台灣的木薯粉，並花費1小時以上的時間製作而成。從2018年開始的珍珠奶茶熱，直接導致各家奶茶連鎖店在日本各大都市商場急速擴張，私人經營的小店也如雨後春筍般出現在街頭巷尾。最早在九十年代，一種放入小塊白色木薯澱粉的可哥奶在日本國內人氣火爆。

後來，奶茶搭配日式薄煎餅的食用方式在2008年左右也迎來了第二春。而後，大小1cm左右的黑珍珠，搭配大口徑吸管的中國台灣風格的珍珠奶茶又在一次迎來了熱潮。那麼此次珍珠奶茶熱的主要原因究竟是甚麼呢？

少女呃like先係爆紅主因？即睇日本珍珠奶茶狂潮3大因素▼▼▼

在位於京都府丹後市網野町的木薯粉生產工廠內，可以瞭解到珍珠奶茶的原料其實來自於一種純白的木薯。在純白的木薯當中提取澱粉，然後與焦糖等原料混合，起到上色的效果。然後通過回轉爐將形狀固定為球狀。然後在加一點水煮一段時間後，就形成一種焦黑、晶瑩的狀態。

近日，在日本各大商場裏銷售著一種即溶珍珠奶茶產品，1分鐘後就可品嘗到奶茶冷飲。目前，各大奶茶店銷售的奶茶商品一杯就要花費500日元左右，在家裏花上一分鐘的時間做出的冷凍珍珠奶茶僅需要60日元。今後，好喝的奶茶店依舊會存在於日本各大地區，第四次的珍珠奶茶熱或許即將到來。

按圖看更多奇特珍珠奶茶料理▼▼▼