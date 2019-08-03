【細思極恐】小學畫作驚見裂嘴血面父親！網民找出亮點：後面有…

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日本某超商早前舉辦父親節活動，廣邀小朋友畫出自己心中父親的模樣，然而卻出現一張令人毛骨悚然的作品，讓不少網友憂心背後是否暗藏求救訊號。

世界上大部分國家的父親節是在每年6月的第3個星期天。最近日本某間超商就特別為此舉辦父親節特別活動，邀請小朋友投稿畫作，畫出自己心目中爸爸的模樣，然而Twitter上有一名網友眼尖發現，投稿作品中有期中一張畫像相當不自然，不僅畫中的父親被塗成紅色，還齜牙裂嘴瞪大雙眼直視前方，讓人看了毛骨悚然。

小學畫作驚見裂嘴血面父親！（Twitter@xRUI39）

該名Twitter上的網友xRUI39表示，畫像中的父親容貌恐怖，露出一抹詭異的微笑，令人第一眼就感到背脊發涼。如果仔細看，還會發現在畫像的空白處有一個鉛筆勾勒出來的小人，呈現上吊的樣子，下方還有一張翻倒的椅子，一旁圖畫下方的介紹欄位，則寫着：

感謝爸爸經常勤勞工作，媽媽很快就會回來我們身邊了呢。

詭異的畫風加上奇怪的敘述，讓不少網友看了憂心背後是否另有隱情。

這名網友事後也表示，自己當下已經向超市反映情況，經超市人員確認監視畫面後，初步排除是有人惡作劇破壞這幅畫作，讓不少網友看了憂心表示：「事情恐怕沒有這麼單純」、「畫作讓人看了有很大的壓迫感」、「如果真的是小朋友畫的很讓人擔心他的未來」，目前當地政府也已經介入調查，不過還沒有得到任何的結果。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】

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