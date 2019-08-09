KAKAO FRIENDS最新設計師是「9人當紅女團」！　10月將推多款精品

KAKAO FRIENDS又再有新搞作！今次請來人氣女團TWICE當設計師，她們親自設計的商品將於10月發售，相信屆時又會掀起一股搶購潮。

與TWICE聯乘的系列命名為「Always Together」（YouTube@Kakao Friends截圖）

韓國卡通人物KAKAO FRIENDS日前於社交媒體上公布了和人氣女團TWICE合作的消息。TWICE的9名成員將會分成3組，分別負責設計旅行、生活、美妝等3個系列的精品。

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不過，參與是次合作活動的KAKAO FRIENDS，暫時只有APEACH、RYAN、以及NEO。雖然正式的精品要等到10月才開始發售，不過在宣布合作消息的同時，官網已經開始發售「先發行」的扣針了！一套3粒的扣針，共有9款，每款的售價為15,000won（約港元100）。

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要當KAKAO FRIENDS的設計師絕不簡單，在Kakao Friends YouTube頻道公開的花絮中看見，TWICE成員需要在紙上畫出６款不同的圖案，包括「用甚麼水果形容自己」、「喜歡的花」、「心心」、「喜歡的甜品」、「喜歡的動物」、以及「蝴蝶結」。仔細對比扣針的成品的話，會發現都是成員在紙上畫的圖畫呢！