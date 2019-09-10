日本大熱眼部按摩法　一招由矇豬眼煉成水汪汪大眼睛

開罐
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擁有一雙明眸，是每位女生的夢想。但對於眼皮又厚又單的人士來說，除了整容外，難道就沒有其他方法改變命運嗎？

近日Twitter瘋傳一招眼部按摩法，有網民表示自己日子有功，成功將矇豬眼變成Bling Bling眼，有興趣的人不妨試試！

（Twitter@emiry_oinari）

簡單一招變大眼？！

日前一位日本網民（トレえみ）於Twitter分享一招眼部按摩法，並表示自己堅持這招按摩法約10年。成功由眼皮超厚的矇豬眼，變成人人稱讚的大眼睛。

其後該文馬上被瘋傳，現已超過1.5萬次轉推分享。其實做法十分簡單，只需將眼窩分成4點，以姆指按壓並往上推。

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該網民表示這按摩法能增加血液循環，帶走積聚的廢物，令眼皮變輕變薄。

亦有網民留言表示自己也按了4~5年，成功由單眼皮變雙眼皮。

（Twitter@itinosensei）

大家不妨試試，看看是否真的有成效！

希望大家馬上就能擁有一雙大眼睛！ （今田美櫻@Pinterest）

Twitter原文

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