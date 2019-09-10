日本大熱眼部按摩法　一招由矇豬眼煉成水汪汪大眼睛

撰文：抹茶仔
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擁有一雙明眸，是每位女生的夢想。但對於眼皮又厚又單的人士來說，除了整容外，難道就沒有其他方法改變命運嗎？
近日Twitter瘋傳一招眼部按摩法，有網民表示自己日子有功，成功將矇豬眼變成Bling Bling眼，有興趣的人不妨試試！
（Twitter@emiry_oinari）
簡單一招變大眼？！
日前一位日本網民（トレえみ）於Twitter分享一招眼部按摩法，並表示自己堅持這招按摩法約10年。成功由眼皮超厚的矇豬眼，變成人人稱讚的大眼睛。
其後該文馬上被瘋傳，現已超過1.5萬次轉推分享。其實做法十分簡單，只需將眼窩分成4點，以姆指按壓並往上推。
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該網民表示這按摩法能增加血液循環，帶走積聚的廢物，令眼皮變輕變薄。
亦有網民留言表示自己也按了4~5年，成功由單眼皮變雙眼皮。
（Twitter@itinosensei）
大家不妨試試，看看是否真的有成效！
希望大家馬上就能擁有一雙大眼睛！ （今田美櫻@Pinterest）
Twitter原文
瞼が重い、瞼が厚い、二重が狭い、目が小さいって人にはこれ！私はもうかれこれ10年くらい続けていて今現在超綺麗な幅広二重で目が大きいって言って貰えてます！やってすぐ効果があるので試しにやってみてほしい。続けるとまじで目がデカくなる瞼が軽くなって目が( ✧Д✧)ｶｯ!!ってなる笑 pic.twitter.com/lTQWsaldIM— トレえみ (@emiry_oinari) September 1, 2019