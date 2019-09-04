日版101首登場！練習生被批韓味太重　網民神P山田涼介超有日本味

繼韓國原版《PRODUCE 101》、《PRODUCE 48》、中國版《創造101》之後，終於來到日本版的《PRODUCE 101 JAPAN》出場了！ 「偶像業」發展成熟的日本，這種選秀節目自然萬眾期待。不過日前公開主題曲及練習生名單後，卻令不少人大跌眼鏡。

日版PRODUCE101主題曲日前正式出爐。（PRODUCE 101 JAPAN）

造型、曲風、舞蹈皆韓風？



日前官方正式公開主題曲《ツカメ～It's Coming～》以及練習生名單，隨即引起不少網民熱議。雖然歌曲、舞台一如以往地保持質素，卻完全無「和風味」。



不少網民表示無論曲風、舞蹈及造型，都走韓風，唯一日本味較重的就只有由諧星組合NINETY-NINE（岡村隆史、矢部浩之）擔任的兩位國民製作人。



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+ 8 + 7 + 6

網民神P山田涼介



主題曲最後當然有PRODUCE慣例的Ending鏡頭，亦有人神KEY了日本Johnny's事務所人氣偶像 山田涼介，不少網民表示日本的感覺馬上回來了！

大家覺得日版PRODUCE怎樣呢？有沒有PICK了哪位練習生呢？不妨留言分享心頭好吧！



*節目預計於9月26日首播，並於12月最後一集選出11人結成組合，於2020年正式出道。