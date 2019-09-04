BTS粉絲於cafe遺留海量垃圾被斥無公德心　盤點自私粉絲3大惡行

粉絲對明星來說非常重要，除了因為他們是明星的「米飯班主」，他們的一舉一動也隨時會影響明星的形象。近日，韓國天團BTS的成員柾國生日，有韓國粉絲於某咖啡廳進行應援活動，卻把店裡店外都弄得一團糟......

買咖啡就會送杯套及其他週邊／twitter@SeptemberRoseJK

【1】亂丟垃圾勁無公德心

剛剛過去的9月1日，是組合防彈少年團的成員柾國的生日。為了慶祝偶像的生日，粉絲在全球各地都舉辦各式各樣的活動。一名韓國的「站姐」於首爾弘大的Ediya Coffee舉辦活動，凡於咖啡廳消費就可以獲得免費的杯套，而站姐亦表示當天會於店內派發免費小卡。不過，有不少明明不喝咖啡的粉絲為了獲得週邊，把完全沒有喝過的飲料棄置在店內店外，這種行為不但浪費食物，而且完全沒有公德心。

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【2】不理後排觀眾感受

作為粉絲，只要能親眼目睹偶像一面，就已經心滿意足。不過有部份自私的粉絲為了能清楚地看到偶像，或者為了拍出美美的照片，會站在摺凳、甚至梯子上面，完全不理會其他人的感受。例如今年7月舉行的「2019 esports Festival」的閉幕式，邀請了Apink、Weki Meki等偶像組合作表演嘉賓。這原來是一個電競大會，但一到偶像組合出場時，站在前面的粉絲突然企上梯子上，完全遮擋著後面觀眾的視線，驟眼看還以為是媒體派來的攝影師。

當時的情況／osen圖片

【3】對偶像同隊成員無禮

粉絲自私的行為不單只對其他人有影響，甚至連與偶像同隊的其他成員也受牽連，最常見的情況就是出現在簽售會。TWICE的台灣成員周子瑜於簽售會上拿著咪欲開口說話時，卻被疑似是其他成員的粉絲大聲叫道「子瑜閉上你的嘴」、「子瑜別打招呼了」，子瑜聽到後表情馬上變暗；世界百大美男V亦試過類似的經驗。一名疑似是智珉的「唯飯」，於簽售會上只顧看著他，甚至連V跟她開玩笑，把咪遞給她叫她唱歌，她也冷冷地推開V的手，完全無視V的感受。

SEVENTEEN亦曾被自私的粉絲無禮對待。根據影片上存者的覆述，當時成員Jisoo因為眼睛生了眼挑針而痛苦，所以不常笑。而一名來自中國的站長因此而發了很大脾氣，將CD和禮物直接扔到成員面前，最後更氣沖沖地走了。

唯飯的意思即是團隊之中只喜歡其中一個成員。網民斥責這些自私的唯飯，認為他們雖然也是付了一大筆錢才能進入簽售會與偶像近距離見面，「不過對人的基本尊重還是應該有吧」、「偶像看到唯飯這樣該多不好意思」。