《德魯納酒店》公開幕後花絮　激讚的CG特效原來是這樣做！

韓劇《德魯納酒店》日前已經正式畫上句號了！自7月開播以來，此劇每星期也佔據「韓劇話題排行榜」的頭3位。成功背後，除了靠一眾演員的落力演出，CG也是其中一個成功要素。連劇本的作家（類似香港的編劇）也說「CG是此劇的翅膀」。

《德魯納酒店》劇照

韓劇《德魯納酒店》從7月開播以來，每星期也佔據了話題性排行榜的前3名，而收視方面，它亦是有線電視台tvN今年最好成績的劇集。此劇講述IU飾演的張滿月是一名「千年老妖」，負責經營一間專門接待亡魂的德魯納酒店，幫助亡魂完成他們的心願，讓他們能安心上路。而呂珍九飾演的具燦盛則是酒店的經理，亦是酒店內唯一一名人類。故事的題材新穎，加上選角非常適合，是成功的要素之一。

《德魯納酒店》劇照

除此之外，CG亦是此劇的成功因素之一。原來劇中有很多意想不到的場景，都是用CG製作出來。就連酒店中經常出現的Sky Lounge，那迷人的夜景都是靠CG製作出來！最令人印象深刻的CG，應該就是「白頭山」那幅畫中的老虎吧？觀眾對那隻老虎的CG效果好評如潮，甚至指牠「比真實更真實」。

《德魯納酒店》第2集出現的老虎

日前，tvN於YouTube上公開了幕後製作花絮，展示了沒有CG效果下的真實情況。德魯納酒店的夜景、升降機的小小孩鬼、13號房的恐怖女鬼、李施彥特別演出的太空情景等，都是靠CG效果製作出來！看完之後，只能說演員實在太專業了，竟然能忍著不笑。

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負責CG製作的公司Digital Media的代表接受韓媒DongA訪問時透露，自己亦非常喜歡這隻白頭山老虎，「牙齒和眼球等身體部位都要非常細心地設計，之後還要對數萬條毛髮、皮膚質感、虎紋等進行編輯的工作，之後再將模型加入拍攝當中，再添加動作、表情，進行光暗、陰影等調節」，工作非常複雜。另外，演員李施彥特別演出的太空場景，雖然播出只有大概1分鐘的畫面，但他表示，40多名工作人員花了3個月時間才成功製作出來，可見完美背後花了很多時間和功夫。