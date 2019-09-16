防水功能瞬間失效？　專家揭手機受潮4大原因　運動人士最易中招

有些人手機使用到一半就突然不靈光，甚至是故障，但卻不知道原因為何，拿去維修時卻被告知已經不在保養範圍內，仔細一問才知道手機「受潮」了，究竟什麼樣的情況會讓手機給受潮呢？現行大部分手機廠牌都會讓自己的旗艦機擁有防水功能，就是怕手機內的精密零件因為一點小濕氣就會壞掉，因此都會有防水膠條來阻隔絕大部分水氣，手機若使用了1、2年之後，防水膠條的功能就會逐漸弱化，水氣就會容易進到手機內部，進而造成手機故障或失靈。

我們在日常生活裡會有許多時候，一不小心就會讓手機受潮，但我們往往會忽略這些容易讓手機受潮的時刻，3C達人就在部落格透露，有4種行為會容易讓手機受潮，但自己經常沒有注意到。

「防水功能」竟會失效？即睇手機受潮4大原因▼▼▼

除了上述需要避免外，也應當在從事這些活動時，為自己的手機加一份保護，可能是防水套，或者是簡單的夾鏈袋也可以，另外，專家也提醒，手機若進行「更換電池」的動作，手機一旦拆解就等同於手機失去防水功能，因此更要注意自身手機的防水措施。

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