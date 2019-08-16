LINE實測三種狀況有無被封鎖！　測試前最重要是調整心態

常常傳訊息給別人卻被「不讀不回」，開始懷疑自己懷疑人生，到底是Line壞掉了還是真的「被封鎖了」？不過這種問題也不好直接問對方，到底該怎麼結束自己內心的小劇場呢？YouTuber電獺少女就分享了一個絕招，讓你在不驚動對方的情況下，就知道自己是不是被封鎖了。

LINE實測三種狀況有無被封鎖▼▼▼

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其實這個關鍵的方法，就是「贈送貼圖」。第一步先打開LINE的貼圖小舖或主題小舖，選擇一款對方不會使用的貼圖或主題，接著點選「贈送禮物」，如果可以進入到購買頁面，就代表自己沒有被封鎖，只是對方沒空回你訊息、無視你的訊息或是你的問題讓他尷尬，還沒想到要怎麼回你！

但若是對方已經有了這種貼圖呢？這時候點選贈送禮物，就會出現「這位好友無法接受貼圖禮物，請選擇其他送禮對象」，這可能代表對方早就已經買了這款貼圖，你可能不夠了解你的朋友！但若對方真的封鎖你，畫面也會出現同樣的文字，你可以再挑別款貼圖測試看看，直到...你死心了為止。

不過也有網友提供別種觀察方法，像是「Line對方的資訊下面時常會PO一些東西，例如更換頭貼時自動分享的照片，但好像被封鎖後就會顯示什麼都沒有，不過這招對本來什麼都沒有PO的人來說，就不適用了。」

有網友真的測試了，得到了很悲傷的結論：

「試著試著，就哭了」

「想不到她這麼喜歡買貼圖。我已經送了60幾組貼圖了，他竟然全部都有！」

「換了40幾個主題，剛好對方都有了。 真是沒辦法⋯太有默契了呢」

還有網友的狀況更悲慘：

「可是最大的問題是要不到line」

「我連想測試有沒有被封鎖都沒辦法....因為我沒朋友」

不過大部分的人認為，不想做朋友的就算了，不用這麼勉強！

「不需要這麼麻煩，不想當朋友也不必強求」

「長期沒已讀就是封鎖了啊！幹嘛這麼麻煩」

「被封鎖也沒差，會聯絡的就是會拚命找你，不想聯絡的再怎麼找也沒用」

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