【韓流日常】一個月內3套韓國電影於港上映　韓國電影盛行4大原因

韓流襲港多年，涉及的範圍亦越來越廣。除了韓劇、k-pop之外，近年多了不少韓國電影於香港上映。有韓媒分析指，繼韓劇、K-Pop之後，韓國電影將會成為第3波韓流熱潮。

剛剛於香港上映的《驅魔使者》大受歡迎／《驅魔使者》劇照

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說起韓國電影，大家最先想到的會是哪一套？是最近上映的《驅魔使者》、口啤極佳的《與神同行》、緊張剌激的《屍殺列車》、還是多年前的《我的野蠻女友》？單是8月份內，就有《搶錢大屍殺》、《驅魔使者》、《大佬上錯身》等3套電影先後於香港上映。韓國媒體news1的分析指，如果說韓劇是第一波韓流、k-pop是第二波的話，那麼韓國電影很有可能會成為第3波韓流。

【1】翻拍過去經典成熱潮

韓國最大的電影公司CJ E&M，透過「One Source Multi Territory」的策略，成功開創了讓海外重拍韓國經典電影的例子。2014年的《回到20歲》，以及2011年的《陽光姊妹淘》，就是透過這一種策略，成功讓日本、泰國、台灣、中國等地翻拍電影。除了按照韓國提供的劇本作基礎之外，這種策略容許製作公司加入當地特有的元素，令觀眾看得更投入，亦能引起更多共鳴。而這些電影翻拍後，於當地的反應亦非常不錯，例如中國版的《回到20歲》就有5千7百多萬美金的票房紀錄。

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【2】電影題材引發共鳴

2017年的韓國電影《逆權司機》於日本、香港、台灣、甚至北美也掀起熱潮。該電影的投資公司Showbox的負責人表示，因為於香港、台灣等地都有爭取民主的相關經歷，所以電影對這些地區的人非常有共鳴。而在日本方面，這種以真實事件為基礎而拍成的電影，在當地市場比較少見，所以一上映就獲得很多觀眾的好評。除此以外，去年席捲韓國票房的恐怖電影《瘋人院逐個捉》，因為是以近期流行的YouTube直播形式呈現，除了在亞洲地區之外，甚至於北美、澳洲等地區也得到不錯的票房成績。

《逆權司機》／《瘋人院逐個捉》

【3】《屍殺列車》打進歐美市場

2016年上映的《屍殺列車》，參考了荷里活電影非常流行的題材—喪屍。這套電影令韓國電影於全球也受到注目，可說是韓國電影史上別具意義的一部電影。投資公司NEW的負責人表示，《屍殺列車》講述人類於時速300km的火車之中，與喪屍激烈地打鬥，同時亦包含了對人性醜惡的描述，除了剌激之外，亦有不少感動位，所以於全球160多個地區獲得1億4000萬美元的票房成績。

《屍殺列車》

【4】將韓式世界觀傳達的《與神同行》

2017、18年上映的《與神同行》系列，於東南亞地區的人氣非常高。兩套電影在全球的票房總共6000萬美金，其中3000萬來自台灣、1400萬來自香港、210萬來自越南。在台灣更是歷來上映的韓國電影中最高票房紀錄的兩套，而在香港則是第2、3位。這個系列的電影之所以這麼受歡迎，可說是因為「韓式的世界觀」。投資公司樂天娛樂的負責人表示，這系列的電影是以人氣的漫畫作為基礎，反映了韓國的世界觀。在投胎之前，亡者需通過7個地獄的考驗，新鮮又有趣的題材，打破了文化差異，令世界各地的觀眾也非常喜愛這套電影。

《與神同行》／《與神同行：終極審判》

積極進佔亞洲市場

根據2016年的票房紀錄，韓國電影於北美有121億9300萬美元，而在亞洲則有149億1800萬美元，而當中「最大的客戶」就是新加坡和台灣，可見亞洲市場的規模和重要性。根據韓國電影協會（Korean Film Council）的報告，2017年韓國電影收益比2016年多了53.2%，在《屍殺列車》和《與神同行》等電影的成功後，亞洲市場將變得越來越穩固。